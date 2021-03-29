RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ці знаки Зодіаку чекає сьогодні успіх: названі головні везунчики

Автор: Lite

Гороскоп на 29 березня обіцяє деяким знакам Зодіаку успіх у кар'єрі та розв'язання фінансових питань. Можливо також підвищення по службі.

Астрологи назвали головних щасливчиків 29 березня і повідомили, до кого планети і зірки проявлять особливу увагу. Про це пише orakul.com.

Лев

Ви зможете досягти непоганих результатів у своїй кар'єрі, якщо не будете боятися змін і почнете активніше пробувати нові методики.

Терези

Терезам необхідно чітко визначити свої професійні цілі. Ви зможете серйозно просунутися по кар'єрних сходах, але тільки в тому випадку, якщо будете точно знати, чого хочете. Без дотримання цієї умови ви будете тупцювати на місці.

Скорпіон

Сьогодні Скорпіони можуть розвивати далекосяжні проєкти на роботі. Якщо ви будете вкладатися в ці проєкти, то вас чекають великі кар'єрні перспективи. Зараз потрібно попрацювати для свого успішного майбутнього.

Стрілець

Якщо ви зможете максимально використовувати всі можливості, які з'являться у вас сьогодні, то кар'єра піде в зростання. У відносинах з колегами зробіть ставку на шарм і переконливість.

Козеріг

Вплив Меркурія обіцяє вам успіх на професійному терені. У вас з'являться цікаві ідеї, які ви будете із задоволенням втілювати в життя. Ваші проєкти отримають конкретні обриси, а хороша реакція дозволить не упустити цікаві пропозиції.

Нагадаємо, ми писали про жіночий гороскоп з 29 березня по 4 квітня.

Раніше астрологи розповіли, що зміниться для Дів у фінансах і кохання у квітні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України гороскопастрологи
Читайте також
Настає важливий період цього року: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 29 березня по 4 квітня
Гороскоп на квітень для Стрільця: весна принесе вам ключові зміни
Прогноз погоди