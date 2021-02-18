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Знаменитости запустили тренд на маленькую грудь: формы а-ля Памела Андерсон - безвкусица

Новина українською → Четверг 18 февраля 2021 14:22
Знаменитости запустили тренд на маленькую грудь: формы а-ля Памела Андерсон - безвкусица Знаменитости запускают тренд маленькой груди (фото: freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Если у вас маленькая грудь - не отчаивайтесь, а наоборот порадуйтесь - вы в тренде. Звезды украинского шоу-бизнеса певица Надя Дорофеева и телеведущая Леся Никитюк рекомендуют гордиться маленьким бюстом.

Об этом рассказали в сюжете программы "Зірковий шлях".

Недавно теледива Леся Никитюк опубликовала достаточно откровенное фото, где она предстала в нижнем белье. Среди подписчиков сразу началась волна хейта, мол, у Леси нет груди и зачем она вообще показывает такие фото. Сама ведущая воздержалась от ответов на такие комментарии.

Если вспомнить Регину Тодоренко, то на ее фото также откликнулись поклонники с вопросом "где же грудь?". Тогда ведущая показывала фотографии с Бали в купальнике. Теледива посвятила бюсту целый пост в соцсети и пошутила, что "грудь, возможно, выкрали инопланетяне".

Надя Дорофеева в свое время тоже получила дозу негатива от подписчиков, опубликовав фото в купальнике. Певица ни разу не реагировала на хейт. Но в последнее время можно увидеть, как ее грудь заметно увеличилась. Неужели Надя послушала недоброжелателей и увеличила бюст?

Знаменитости запустили тренд на маленькую грудь: формы а-ля Памела Андерсон - безвкусицаНадя Дорофеева (фото: cosmopolitan.ru)

Несмотря на критику в сети украинские знаменитости диктуют свою моду и советует не стесняться тела, которое дала вам природа. Кстати, обсуждать внешность человека уже давно считается дурным тоном.

Как мы ранее писали, Никитюк дала потрогать грудь звездной подруге и объявила о смене профессии.

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