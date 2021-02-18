Знаменитости запустили тренд на маленькую грудь: формы а-ля Памела Андерсон - безвкусица

Если у вас маленькая грудь - не отчаивайтесь, а наоборот порадуйтесь - вы в тренде. Звезды украинского шоу-бизнеса певица Надя Дорофеева и телеведущая Леся Никитюк рекомендуют гордиться маленьким бюстом.

Недавно теледива Леся Никитюк опубликовала достаточно откровенное фото, где она предстала в нижнем белье. Среди подписчиков сразу началась волна хейта, мол, у Леси нет груди и зачем она вообще показывает такие фото. Сама ведущая воздержалась от ответов на такие комментарии.

Если вспомнить Регину Тодоренко, то на ее фото также откликнулись поклонники с вопросом "где же грудь?". Тогда ведущая показывала фотографии с Бали в купальнике. Теледива посвятила бюсту целый пост в соцсети и пошутила, что "грудь, возможно, выкрали инопланетяне".

Надя Дорофеева в свое время тоже получила дозу негатива от подписчиков, опубликовав фото в купальнике. Певица ни разу не реагировала на хейт. Но в последнее время можно увидеть, как ее грудь заметно увеличилась. Неужели Надя послушала недоброжелателей и увеличила бюст?

Надя Дорофеева (фото: cosmopolitan.ru)

Несмотря на критику в сети украинские знаменитости диктуют свою моду и советует не стесняться тела, которое дала вам природа. Кстати, обсуждать внешность человека уже давно считается дурным тоном.