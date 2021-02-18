Знаменитості запустили тренд на маленькі груди: форми а-ля Памела Андерсон - несмак

Якщо у вас маленькі груди - не впадайте у відчай, а навпаки радійте - ви в тренді. Зірки українського шоу-бізнесу співачка Надя Дорофєєва та телеведуча Леся Никитюк рекомендують пишатися маленьким бюстом.

Нещодавно теледіва Леся Нікітюк опублікувала досить відверте фото, де вона постала в нижній білизні. Серед підписників відразу почалася хвиля хейта, мовляв, у Лесі немає грудей і навіщо вона взагалі показує такі фото. Сама ведуча утрималася від відповідей на такі коментарі.

Якщо згадати Регіну Тодоренко, то на її фото також відгукнулися шанувальники з питанням "де ж груди?". Тоді ведуча показувала фотографії з Балі в купальнику. Теледіва присвятила бюсту цілий пост в соцмережі й пожартувала, що "груди, можливо, викрали інопланетяни".

Надя Дорофєєва у свій час теж отримала дозу негативу від передплатників, опублікувавши фото в купальнику. Співачка ані разу не реагувала на хейт. Але останнім часом можна побачити, як її груди помітно збільшилися. Невже Надя послухала недоброзичливців і збільшила бюст?

Надя Дорофєєва (фото: cosmopolitan.ru)

Незважаючи на критику в мережі українські знаменитості диктують свою моду і радять не соромитися тіла, яке дала вам природа. До речі, обговорювати зовнішність людини вже давно вважається поганим тоном.