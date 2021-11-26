Как у звезд Голливуда: 7 простых советов от стилиста, чтобы сделать тонкие волосы густыми

Как сделать волосы густыми (фото: instagram.com/camilamorrone)

Как сделать волосы густыми: советы звездного стилиста

Не надейтесь на шампуни и кондиционеры

Реклама шампуней и ополаскивателей для волос уверяет нас, что эти продукты - именно то, что делает волосы густыми. На самом деле чаще всего неправильно выбранные для вашего типа волос продукты делают их жирными, свисающими вниз и они, наоборот, внешне кажутся тонкими. Вывод: вместо массы многообещающих масок выберите одно средство, подходящее именно вам.

"Правильная" прическа - вот, что нужно!

Прическа - вот ключ к объему волос. Это основа стайлинга, для начала нужно придать волосам форму. Плохо подстриженные волосы свисают вниз. Запомните: никакое средство не поможет, пока не сделана профессиональная стрижка.

Челка меняет весь вид (фото: instagram.com/camilamorrone)

Челка решает

Это может быть эффект отрастающей челки или просто короткие прядки у лица, в любом случае они помогут вашим волосам выглядеть гуще.

Попробуйте наращивание

Но не стоит сразу же представлять себе "русалок" из Instagram с неестественными объемами и длиной и думать, что это точно не для вас. Нарастить можно несколько прядок в самых "проблемных" местах. Эта процедура давно стала популярной у селебрети, они выходят с такими прическами на красную дорожку - и вы бы ни за что не догадались, что волосы нарастили!

Сушить волосы нужно от корней вверх (фото: instagram.com/camilamorrone)

Поднимите волосы у корней

Этот ретроспособ никто не отменял, но не стоит вдаваться в совсем уж олд-стайл и начесывать волосы у корней гребешком. Чтобы создать иллюзию густых волос от корней, возьмите щетку из смешанной щетины и удерживайте волосы от корней вверх, зачет придайте прическе форму. Эффект волос Бриджит Бардо обеспечен!

Сушите волосы, наклонив голову вниз

Или просто следите, чтобы поток воздуха из фена был направлен от корней по длине волос. Этот маленький совет заставит вас почувствовать разницу.

Экспериментируйте с цветом

Правильный хайлайтинг в этом случае поможет придать волосам ту самую иллюзию густоты. Правда, не стоит экспериментировать и выкрашивать прядки самостоятельно, лучше обратиться к профессиональному колористу.