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У звезд "Игры престолов" родился первенец

Автор: Роман Мирончук

Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями. В сентябре пара объявила, что ждет ребенка, а сегодня, 16 февраля, их сфотографировали на улицах Лондона вместе со своим первенцем.

Об этом сообщает Page Six.

На фото Харингтон крепко держит Лесли за руку, которая несет младенца в сумке-переноске на груди. При этом сам актер несет большую сумку из местного супермаркета.

Кит Харингтон и Роуз Лесли с ребенком (фото: instagram.com/kitharingtonig)

В сентябре 34-летняя Лесли подтвердила, что у нее и 34-летнего Харингтона скоро будет ребенок. Ее беременность была раскрыта британским журналом Make, когда актриса дебютировала беременная на обложке.

С 2012 по 2014 год Лесли снималась вместе с Харингтоном в "Игре престолов". При этом они сразу же начали встречаться, но официально поженились только спустя шесть лет - в 2018 году.

Торжественная церемония состоялась в замке родственников Лесли в Шотландии. На свадьбе присутствовали партнеры по "Игре престолов" Питер Динклэйдж, Мэйси Уильямс, Софи Тернер и Эмилия Кларк.

Кит Харингтон и Роуз Лесли (фото: instagram.com/kitharingtonig)

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка, и судя по всему срок беременности герцогини достаточно солидный. Ведь родить малыша она должна уже в конце весны.

Мы также писали о том, что известная украинская актриса Дарья Петрожицкая сделала признание о потере ребенка.

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Новости Украины Игра престоловКит Харингтон
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