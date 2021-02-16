У зірок "Ігри престолів" народився первісток

На фото Харінгтон міцно тримає Леслі за руку, яка несе немовля в сумці-переносці на грудях. При цьому сам актор несе велику сумку з місцевого супермаркету.

Кіт Харінгтон і Роуз Леслі з дитиною (фото: instagram.com/kitharingtonig)

У вересні 34-річна Леслі підтвердила, що у неї і 34-річного Харінгтона скоро буде дитина. Її вагітність була розкрита британським журналом Make, коли вагітна актриса дебютувала на обкладинці.

З 2012 по 2014 рік Леслі знімалася разом з Харінгтон в "Грі престолів". При цьому вони відразу ж почали зустрічатися, але офіційно одружилися лише через шість років - у 2018 році.

Урочиста церемонія відбулася в замку родичів Леслі в Шотландії. На весіллі були присутні партнери по "Грі престолів" Пітер Дінклейдж, Мейсі Вільямс, Софі Тернер і Емілія Кларк.

Кіт Харінгтон і Роуз Леслі (фото: instagram.com/kitharingtonig)