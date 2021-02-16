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У зірок "Ігри престолів" народився первісток

Автор: Роман Мирончук

Зірки "Ігри престолів" Кіт Харінгтон і Роуз Леслі вперше стали батьками. У вересні пара оголосила, що чекає дитину, а сьогодні, 16 лютого, їх сфотографували на вулицях Лондона разом зі своїм первістком.

Про це повідомляє Page Six.

На фото Харінгтон міцно тримає Леслі за руку, яка несе немовля в сумці-переносці на грудях. При цьому сам актор несе велику сумку з місцевого супермаркету.

Кіт Харінгтон і Роуз Леслі з дитиною (фото: instagram.com/kitharingtonig)

У вересні 34-річна Леслі підтвердила, що у неї і 34-річного Харінгтона скоро буде дитина. Її вагітність була розкрита британським журналом Make, коли вагітна актриса дебютувала на обкладинці.

З 2012 по 2014 рік Леслі знімалася разом з Харінгтон в "Грі престолів". При цьому вони відразу ж почали зустрічатися, але офіційно одружилися лише через шість років - у 2018 році.

Урочиста церемонія відбулася в замку родичів Леслі в Шотландії. На весіллі були присутні партнери по "Грі престолів" Пітер Дінклейдж, Мейсі Вільямс, Софі Тернер і Емілія Кларк.

Кіт Харінгтон і Роуз Леслі (фото: instagram.com/kitharingtonig)

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі чекають другу дитину, і судячи з усього термін вагітності герцогині досить солідний. Адже народити малюка вона повинна вже в кінці весни.

Ми також писали про те, що відома українська актриса Дар'я Петрожицька зробила зізнання про втрату дитини.

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Новини України Игра престоловКит Харингтон
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