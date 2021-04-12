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Звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин впервые стал отцом

Новина українською → США, Понедельник 12 апреля 2021 22:33
Звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин впервые стал отцом Маколей Калкин (фото: instagram.com/culkamania)
Автор: Роман Мирончук

На прошлой неделе, 5 апреля, звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин и его партнерша актриса Бренда Сонг впервые стали родителями. Но об этом стало известно только сейчас. У пары родился мальчик, которого назвали Дакота, в честь погибшей сестры актера в 2008 году.

Об этом сообщает Esquire.

Дакота Сонг Калкин, родился в 13:10 в Лос-Анджелесе, весом 6 фунтов 14 унций (примерно 3,11 кг). Мальчик появился на свет здоровым.

"Мы очень счастливы", - заявила пара.

Стоит отметить, 40-летний Маколей Калкин и 33-летняя Бренда Сонг познакомились несколько лет назад на съемках фильма в Таиланде, в котором рассказывается трогательная история о дружбе.

Они вместе переехали в очаровательный дом, в котором Бренда печет хлеб. При этом женщина начала печь хлеб задолго до начала пандемии. Дома у пары есть домашние животные, а именно три кошки, несколько рыбок, собака породы Сиба-ину и голубоголовый пион - попугай.

Напомним, модель Эмили Ратаковски похвасталась точеной фигурой в крошечном бикини спустя месяц после родов. Молодая мама сняла себя со всех сторон, продемонстрировав тонкую талию и железный пресс, а также упругие ягодицы и стройные ноги.

Ранее известная украинская телеведущая Василиса Фролова впервые показала лицо сына, которому исполнился месяц.

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