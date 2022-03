Звезда фильмов для взрослых волонтерит в Киеве: фото с баррикад

Lisa Dawn (фото: twitter.com/MetModels)

Модель и актриса Lisa Dawn с первых дней вторжения России в Украину пошла в волонтеры.

Вместе с тем в своих социальных сетях 24-летняя девушка призывает своих поклонников из разных уголков мира помогать волонтерам и ВСУ финансами.

"В Украине идет война, я помогаю армии: собираю деньги на еду, воду, сигареты, лекарства", - написала в Twitter актриса 27 февраля, показав фото с баррикад.

Lisa Dawn в Киеве (фото: twitter.com/lisa__dawn_)

Уже на следующий день порномодель показала результат своей волонтерской деятельности.

"Сегодня купили продукты для армии, которые передали ребятам. Это фото для тех, кто не верит, что я действительно собираю деньги на армию", - написала Lisa Dawn.

Lisa Dawn волонтерит в Киеве (фото: twitter.com/lisa__dawn_)

Заметим, что все эти фото не являются пиар-акцией. Потому что и сегодня актриса находится в Киеве и все время помогает бойцам теробороны и ВСУ всем, чем может.

Hello . I am now in Ukraine in the city of Kyiv. At war, we keep the defense. I ask for help Because financial aid does not reach #lisadawn pic.twitter.com/L1L5kCyEMF