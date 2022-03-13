Звезда фильмов для взрослых волонтерит в Киеве: фото с баррикад

Сегодня все украинцы сплотились, чтобы защитить нашу страну от русских, которые убивают мирное население в Харькове, Мариуполе, Ирпене, Чернигове и других городах. И каждый из нас делает все, что в его силах для защиты родной земли.

Звезды тоже активно приобщаются к сопротивлению оккупантам. В том числе, и актрисы фильмов для взрослых. Кто-то помогает деньгами, а кто-то даже бросил свое основное ремесло и стал волонтером. Как, например, Lisa Dawn.

Lisa Dawn (фото: twitter.com/MetModels)

Модель и актриса Lisa Dawn с первых дней вторжения России в Украину пошла в волонтеры.

Вместе с тем в своих социальных сетях 24-летняя девушка призывает своих поклонников из разных уголков мира помогать волонтерам и ВСУ финансами.

"В Украине идет война, я помогаю армии: собираю деньги на еду, воду, сигареты, лекарства", - написала в Twitter актриса 27 февраля, показав фото с баррикад.

Lisa Dawn в Киеве (фото: twitter.com/lisa__dawn_)

Уже на следующий день порномодель показала результат своей волонтерской деятельности.

"Сегодня купили продукты для армии, которые передали ребятам. Это фото для тех, кто не верит, что я действительно собираю деньги на армию", - написала Lisa Dawn.

Lisa Dawn волонтерит в Киеве (фото: twitter.com/lisa__dawn_)

Заметим, что все эти фото не являются пиар-акцией. Потому что и сегодня актриса находится в Киеве и все время помогает бойцам теробороны и ВСУ всем, чем может.

Hello . I am now in Ukraine in the city of Kyiv. At war, we keep the defense. I ask for help Because financial aid does not reach #lisadawn pic.twitter.com/L1L5kCyEMF — lisa___dawn (@lisa__dawn_) March 13, 2022

Добавим, что не только Lisa Dawn помогает украинским бойцам и волонтерам.

Ее коллега - актриса фильмов "с клубничкой" Josephine Jackson, которая родилась во Львове, - тоже в своих социальных сетях привлекает внимание мира к войне в Украине.

Josephine Jackson (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)

Также она собирает средства на поддержку Вооруженных Сил Украины.

"Украина борется за свою свободу и независимость! Поддержите ВСУ", - написала девушка.

В своих социальных сетях десяткам тысяч подписчиков освещают преступления России против украинского народа также Stefani, Emily Poker, Milena Angel и другие звезды индустрии, многие из которых живут или родились в Украине.