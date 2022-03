Зірка фільмів для дорослих волонтерить у Києві: фото з барикад

Lisa Dawn (фото: twitter.com/MetModels)

Модель і актриса Lisa Dawn з перших днів вторгнення Росії в Україну пішла у волонтери.

Разом з тим у своїх соціальних мережах 24-річна дівчина закликає своїх шанувальників з різних куточків світу допомагати волонтерам і ЗСУ фінансами.

"В Україні йде війна, я допомагаю армії: збираю гроші на їжу, воду, сигарети, ліки", - написала у Twitter актриса 27 лютого, показавши фото з барикад.

Lisa Dawn у Києві (фото: twitter.com/lisa__dawn_)

Вже наступного дня порномодель показала результат своєї волонтерської діяльності.

"Сьогодні купили продукти для армії, які передали хлопцям. Це фото для тих, хто не вірить, що я дійсно збираю гроші на армію", - написала Lisa Dawn.

Lisa Dawn волонтерить у Києві (фото: twitter.com/lisa__dawn_)

Зауважимо, що всі ці фото не є піар-акцією. Бо й сьогодні актриса знаходиться у Києві і увесь час допомагає бійцям тероборони і ЗСУ всім, чим може.

Hello . I am now in Ukraine in the city of Kyiv. At war, we keep the defense. I ask for help Because financial aid does not reach #lisadawn pic.twitter.com/L1L5kCyEMF