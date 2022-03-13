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Зірка фільмів для дорослих волонтерить у Києві: фото з барикад

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Київ, Неділя 13 березня 2022 22:10
Зірка фільмів для дорослих волонтерить у Києві: фото з барикад Lisa Dawn готова захищати Київ від російського агресора (фото: twitter.com/lisa__dawn_)
Автор: Дмитрий Войналович

Сьогодні усі українці згуртувалися, щоб захистити нашу країну від росіян, які вбивають мирне населення у Харкові, Маріуполі, Ірпені, Чернігові та інших містах. І кожен з нас робить все, що у його силах для захисту рідної землі.

Зірки теж активно долучаються до спротиву окупантам. У тому числі, й актриси фільмів для дорослих. Хтось допомагає грішми, а хтось навіть кинув своє основне ремесло і став волонтером. Як от, наприклад, Lisa Dawn.

Зірка фільмів для дорослих волонтерить у Києві: фото з барикад

Lisa Dawn (фото: twitter.com/MetModels)

Модель і актриса Lisa Dawn з перших днів вторгнення Росії в Україну пішла у волонтери.

Разом з тим у своїх соціальних мережах 24-річна дівчина закликає своїх шанувальників з різних куточків світу допомагати волонтерам і ЗСУ фінансами.

"В Україні йде війна, я допомагаю армії: збираю гроші на їжу, воду, сигарети, ліки", - написала у Twitter актриса 27 лютого, показавши фото з барикад.

Зірка фільмів для дорослих волонтерить у Києві: фото з барикадЗірка фільмів для дорослих волонтерить у Києві: фото з барикадЗірка фільмів для дорослих волонтерить у Києві: фото з барикадЗірка фільмів для дорослих волонтерить у Києві: фото з барикад

Lisa Dawn у Києві (фото: twitter.com/lisa__dawn_)

Вже наступного дня порномодель показала результат своєї волонтерської діяльності.

"Сьогодні купили продукти для армії, які передали хлопцям. Це фото для тих, хто не вірить, що я дійсно збираю гроші на армію", - написала Lisa Dawn.

Зірка фільмів для дорослих волонтерить у Києві: фото з барикад

Lisa Dawn волонтерить у Києві (фото: twitter.com/lisa__dawn_)

Зауважимо, що всі ці фото не є піар-акцією. Бо й сьогодні актриса знаходиться у Києві і увесь час допомагає бійцям тероборони і ЗСУ всім, чим може.

Додамо, що не лише Lisa Dawn допомагає українським бійцям і волонтерам.

Її колега - актриса фільмів "з полуничкою" Josephine Jackson, яка народилася у Львові, - теж у своїх соціальних мережах привертає увагу світу до війни в Україні.

Зірка фільмів для дорослих волонтерить у Києві: фото з барикад

Josephine Jackson (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)

Також вона збирає кошти на підтримку Збройних Сил України.

"Україна бореться за свою свободу і незалежність! Підтримайте ЗСУ", - написала дівчина.

Зірка фільмів для дорослих волонтерить у Києві: фото з барикад

У своїх соціальних мережах десяткам тисяч підписників висвітлюють злочини Росії проти українського народу також Stefani, Emily Poker, Milena Angel та інші зірки індустрії, багато з яких живуть або народилися в Україні.

Нагадаємо, ведучий Орла і Решки Євген Синельников розповів про жахи блокади під Києвом.

Раніше Тіна Кароль у Варшаві розповіла, як її батьки тікали зі столиці України.

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