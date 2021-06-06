Звезда "Папика" Дарья Петрожицкая впервые показала своего нового парня

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая, которая недавно призналась, что в отношениях, впервые показала своего возлюбленного. Пара вместе посетила премию "Человек года 2020".

Пара познакомилась на отдыхе в Шарм-эш-Шейхе, Египет. При этом, по словам Петрожицкой, парень не знал, что она известная украинская актриса. Во время интервью он постеснялся стоять с Дарьей и отвечать на вопросы Осадчей.

Счастливая девушка не стала рассказывать, чем занимается ее новый избранник, и только сказала, что его зовут Алексей. Она также отметила, что парень был удивлен, когда узнал, что она актриса и принимала участие в "Танцах со звездами-2020".

В сети пишут, что парня Дарьи зовут Алексей Усенко, и он родился в Харькове, но живет в Германии. Кроме того, он 2 года младше своей звездной девушки.

Дарья Петрожицкая впервые показала нового парня (видео: YouTube)

Пользователи сети прокомментировали видео с парнем Петрожицкой.