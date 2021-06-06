Зірка "Папика" Дар'я Петрожицька вперше показала свого нового хлопця

Зірка серіалу "папік" Дар'я Петрожицька, яка нещодавно зізналася, що у відносинах, вперше показала свого коханого. Пара разом відвідала премію "Людина року 2020".

Пара познайомилася на відпочинку в Шарм-еш-Шейху, Єгипет. При цьому, за словами Петрожицької, хлопець не знав, що вона відома українська актриса. Під час інтерв'ю він посоромився стояти з Дариною і відповідати на питання Осадчої.

Щаслива дівчина не стала розповідати, чим займається її новий обранець, і тільки сказала, що його звуть Олексій. Вона також зазначила, що хлопець був здивований, коли дізнався, що вона актриса і брала участь в "Танцях з зірками-2020".

В мережі пишуть, що хлопця Дар'ї звуть Олексій Усенко, і він народився в Харкові, але живе в Німеччині. Крім того, він 2 роки молодший за свою відому дівчину.

Дарина Петрожицька вперше показала нового хлопця (відео: YouTube)

Користувачі мережі прокоментували відео з хлопцем Петрожицької.