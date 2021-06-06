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Зірка "Папика" Дар'я Петрожицька вперше показала свого нового хлопця

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Київ, Неділя 06 червня 2021 18:44
Зірка "Папика" Дар'я Петрожицька вперше показала свого нового хлопця Фото: Дар'я Петрожицька (instagram.com/petrozhitskaya)
Автор: Роман Мирончук

Зірка серіалу "папік" Дар'я Петрожицька, яка нещодавно зізналася, що у відносинах, вперше показала свого коханого. Пара разом відвідала премію "Людина року 2020".

Хлопця актриси показала Катя Осадча в програмі "Світське життя".

Пара познайомилася на відпочинку в Шарм-еш-Шейху, Єгипет. При цьому, за словами Петрожицької, хлопець не знав, що вона відома українська актриса. Під час інтерв'ю він посоромився стояти з Дариною і відповідати на питання Осадчої.

Щаслива дівчина не стала розповідати, чим займається її новий обранець, і тільки сказала, що його звуть Олексій. Вона також зазначила, що хлопець був здивований, коли дізнався, що вона актриса і брала участь в "Танцях з зірками-2020".

В мережі пишуть, що хлопця Дар'ї звуть Олексій Усенко, і він народився в Харкові, але живе в Німеччині. Крім того, він 2 роки молодший за свою відому дівчину.

Дарина Петрожицька вперше показала нового хлопця (відео: YouTube)

Користувачі мережі прокоментували відео з хлопцем Петрожицької.

  • Як же мило Даша ніяковіє;
  • Дашенька, щастя тобі;
  • Даринка найкраща!!! Дай Боже любові цій парі !!!
  • Красуня!

Нагадаємо, в кінці травня Дар'я Петрожицька вперше показала фото з коханим. Але на знімку не було видно обличчя її молодої людини. Кадр був зроблений в Дубаї, де пара відвідала океанаріум.

Раніше Петрожицька розповіла про нове кохання. Вона зазначила, що припинила спілкування з колишнім.

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