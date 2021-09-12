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Звезда сериала "Папик" стала заслуженной артисткой Украины

Новина українською →
Воскресенье 12 сентября 2021 22:29
Звезда сериала "Папик" стала заслуженной артисткой Украины Фото: Дарья Петрожицкая (instagram.com/petrozhitskaya)
Автор: Роман Мирончук

Дарья Петрожицкая получила звание заслуженной артистки Украины. Президент Украины Владимир Зеленский раздал награды украинским актерам за значительный личный вклад в развитие киноискусства в честь Дня украинского кино, который отмечают 11 сентября.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

30-летняя звезда сериала "Папик" получила звание "Заслуженный артист Украины" вместе с Ольгой Сумской (Орден княгини Ольги 3 степени), Юрием Горбунрвым (орден "За заслуги" 3 степени), Станиславом Бокланом (орден "За заслуги" 3 степени).

Кто такая Дарья Петрожицкая

Дарья Петрожицкая - украинская актриса и певица, а также финалистка "Голос страны" (2020). В прошлом году Дарья также принимала участие в телевизионном шоу "Танцы со звездами".

Девушка получила известность после роли Лизы в сериале "Папик", в котором также снимался известный украинский актер Станислав Боклан.

В сериале рассказывается о пенсионере Александре, которому надоели серые будние дни. Он решил привести себя в порядок, и тряхнуть стариной перед смертью. Он пошел гулять по киевским клубам, где и познакомился с девушкой Лизой.

Напомним, Дарья Петрожицкая сделала признание о потере ребенка и откровенно рассказала, как пережила личную трагедию.

Ранее Дарья Петрожицкая впервые показала своего нового парня.

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