Звезда сериала "Папик" стала заслуженной артисткой Украины
Дарья Петрожицкая получила звание заслуженной артистки Украины. Президент Украины Владимир Зеленский раздал награды украинским актерам за значительный личный вклад в развитие киноискусства в честь Дня украинского кино, который отмечают 11 сентября.
Об этом сообщается на сайте президента Украины.
30-летняя звезда сериала "Папик" получила звание "Заслуженный артист Украины" вместе с Ольгой Сумской (Орден княгини Ольги 3 степени), Юрием Горбунрвым (орден "За заслуги" 3 степени), Станиславом Бокланом (орден "За заслуги" 3 степени).
Кто такая Дарья Петрожицкая
Дарья Петрожицкая - украинская актриса и певица, а также финалистка "Голос страны" (2020). В прошлом году Дарья также принимала участие в телевизионном шоу "Танцы со звездами".
Девушка получила известность после роли Лизы в сериале "Папик", в котором также снимался известный украинский актер Станислав Боклан.
В сериале рассказывается о пенсионере Александре, которому надоели серые будние дни. Он решил привести себя в порядок, и тряхнуть стариной перед смертью. Он пошел гулять по киевским клубам, где и познакомился с девушкой Лизой.
Напомним, Дарья Петрожицкая сделала признание о потере ребенка и откровенно рассказала, как пережила личную трагедию.
Ранее Дарья Петрожицкая впервые показала своего нового парня.