Зірка серіалу "Папік" стала заслуженою артисткою України

Дар'я Петрожицька отримала звання заслуженої артистки України. Президент України Володимир Зеленський роздав нагороди українським акторам за значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва на честь Дня українського кіно, який відзначають 11 вересня.

Про це повідомляється на сайті президента України.

30-річна зірка серіалу "Папік" отримала звання "Заслужений артист України" разом з Ольгою Сумською (Орден княгині Ольги 3 ступеня), Юрієм Горбунрвим (орден "За заслуги" 3 ступеня), Станіславом Бокланом (орден "За заслуги" 3 ступеня).

Хто така Дар'я Петрожицька

Дар'я Петрожицька - українська актриса і співачка, а також фіналістка "Голос країни" (2020). Минулого року Дарина також брала участь у телевізійному шоу "Танці з зірками".

Дівчина здобула популярність після ролі Лізи в серіалі "Папік", в якому також знімався відомий український актор Станіслав Боклан.

У серіалі розповідається про пенсіонера Олександра, якому набридли сірі будні дні. Він вирішив привести себе в порядок, і труснути старовиною перед смертю. Він пішов гуляти київськими клубами, де і познайомився з дівчиною Лізою.