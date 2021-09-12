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Зірка серіалу "Папік" стала заслуженою артисткою України

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Неділя 12 вересня 2021 22:29
Зірка серіалу "Папік" стала заслуженою артисткою України Фото: Дар'я Петрожицька (instagram.com/petrozhitskaya)
Автор: Роман Мирончук

Дар'я Петрожицька отримала звання заслуженої артистки України. Президент України Володимир Зеленський роздав нагороди українським акторам за значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва на честь Дня українського кіно, який відзначають 11 вересня.

Про це повідомляється на сайті президента України.

30-річна зірка серіалу "Папік" отримала звання "Заслужений артист України" разом з Ольгою Сумською (Орден княгині Ольги 3 ступеня), Юрієм Горбунрвим (орден "За заслуги" 3 ступеня), Станіславом Бокланом (орден "За заслуги" 3 ступеня).

Хто така Дар'я Петрожицька

Дар'я Петрожицька - українська актриса і співачка, а також фіналістка "Голос країни" (2020). Минулого року Дарина також брала участь у телевізійному шоу "Танці з зірками".

Дівчина здобула популярність після ролі Лізи в серіалі "Папік", в якому також знімався відомий український актор Станіслав Боклан.

У серіалі розповідається про пенсіонера Олександра, якому набридли сірі будні дні. Він вирішив привести себе в порядок, і труснути старовиною перед смертю. Він пішов гуляти київськими клубами, де і познайомився з дівчиною Лізою.

Нагадаємо, Дар'я Петрожицька зробила визнання про втрату дитини і відверто розповіла, як пережила особисту трагедію.

Раніше Дар'я Петрожицька вперше показала свого нового хлопця.

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