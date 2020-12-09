Звезда украинского ТВ впервые показала свой роскошный дом с дорогущим гардеробом (видео)

Бывшая судья проекта "МастерШеф" Татьяна Литвинова показала свой роскошный частный дом. Телезвезда провела экскурсию по жилью в программе "Невероятная правда о звездах". Кулинарный эксперт сообщила, что этот дом они строили сами и заселились в него пару лет назад.
Ведущая впервые открыла двери своего дома перед журналистами и то, что они увидели, действительно захватывает дух.
"Переехали сюда мы пять лет назад и построили этот дом сами. Мы любим гостей", - рассказала Литвинова.
В доме у Литвиновой потрясающе-просторная кухня со множеством аксессуаров и кухонных принадлежностей.
"У меня кучу разных девайсов для готовки", - рассказала Татьяна.
Также бывшая судья "МастерШеф" похвасталась своей обширной коллекцией специй. Здесь есть и самая дорогая пряность в мире - шафран.
Заглянули журналисты и в "святая святых" - спальню кулинарной мастерицы. Там обнаружился гардероб огромных размеров.
"Я такая шмоточница. Обожаю шопинги", - признается Литвинова.
По ее словам, чтобы укомплектовать гардероб, ушло три месяца.
Коллекция обуви ведущей впечатляет. Ее она обычно покупает в США, так как там часто есть ее размер. У Литвиновой 41 размер.
Татьяна Литвинова показала свой шикарный дом
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