Зірка українського ТБ вперше показала свій розкішний будинок з дорогим гардеробом (відео)

Колишня суддя проекту "МастерШеф" Тетяна Литвинова показала свій розкішний приватний будинок. Телезірка провела екскурсію по житлу в програмі "Неймовірна правда про зірок". Кулінарний експерт повідомила, що цей будинок вони будували самі і заселилися у нього пару років тому.
Ведуча вперше відкрила двері свого будинку перед журналістами і те, що вони побачили, дійсно захоплює дух.
"Переїхали сюди ми п'ять років тому і побудували цей будинок самі. Ми любимо гостей", - розповіла Литвинова.
В домі у Литвинової приголомшливо-простора кухня з безліччю аксесуарів і кухонного приладдя.
"У мене купа різних девайсів для приготування їжі", - розповіла Тетяна.
Також колишня суддя "МастерШеф" похвалилася своєю обширною колекцією спецій. Тут є і найдорожча пряність у світі - шафран.
Завітали журналісти й в "святая святих" - спальню кулінарної майстрині. Там виявився гардероб величезних розмірів.
"Я така шмоточниця. Обожнюю шопінг", - зізнається Литвинова.
За її словами, щоб укомплектувати гардероб, пішло три місяці.
Колекція взуття ведучої вражає. Його вона звичайно купує в США, через те, що там часто є її розмір. У Литвинової 41 розмір.
Тетяна Литвинова показала свій розкішний будинок
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