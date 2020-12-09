Зірка українського ТБ вперше показала свій розкішний будинок з дорогим гардеробом (відео)

Колишня суддя проекту "МастерШеф" Тетяна Литвинова показала свій розкішний приватний будинок. Телезірка провела екскурсію по житлу в програмі "Неймовірна правда про зірок". Кулінарний експерт повідомила, що цей будинок вони будували самі і заселилися у нього пару років тому.

Ведуча вперше відкрила двері свого будинку перед журналістами і те, що вони побачили, дійсно захоплює дух.

"Переїхали сюди ми п'ять років тому і побудували цей будинок самі. Ми любимо гостей", - розповіла Литвинова.

В домі у Литвинової приголомшливо-простора кухня з безліччю аксесуарів і кухонного приладдя.

Не можна не відзначити, що в будинку присутні дуже дорогі предмети побуту. Наприклад, столові прилади, які показала ведуча. За її словами, це антикваріат, який вони привезли з Аргентини. Його вартість 260 доларів. Всього в наборі 160 приладів.

"У мене купа різних девайсів для приготування їжі", - розповіла Тетяна.

Також колишня суддя "МастерШеф" похвалилася своєю обширною колекцією спецій. Тут є і найдорожча пряність у світі - шафран.

Завітали журналісти й в "святая святих" - спальню кулінарної майстрині. Там виявився гардероб величезних розмірів.

Ведуча показала свій одяг, серед якого можна знайти елегантні сукні та спідниці, а також багато всього іншого.

"Я така шмоточниця. Обожнюю шопінг", - зізнається Литвинова.

За її словами, щоб укомплектувати гардероб, пішло три місяці.

Колекція взуття ведучої вражає. Його вона звичайно купує в США, через те, що там часто є її розмір. У Литвинової 41 розмір.

Тетяна Литвинова показала свій розкішний будинок

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