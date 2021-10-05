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48-летняя Руслана поделилась секретом своего стального пресса (фото)

Автор: Lite

Популярная певица и победительница Евровидения 2004 Руслана Лыжичко поразила звездных коллег неуемной энергией и драйвом во время выступления в одном из последних выпусков популярного талант-шоу "Співають всі!" на канале "Украина".

Поэтому, конечно, не обошлось без вопросов о том, как артистке удалось не измениться с юного возраста.

Звезда решила не "темнить" и рассказала, как ей удается постоянно быть в отличной форме и никоим образом не меняться.

"Дело в постоянной живой энергии! В том, что ты всегда хочешь испытывать чувство и иметь все больше и больше впечатлений - чтобы сердце загоралось, чтобы от тебя шли вибрации! Ведь если ты звучишь - звучит весь мир!" - поделилась Руслана за кулисами проекта.

Руслана в эфире шоу "Співають всі!" (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

А еще Руслана поделилась секретом идеальной формы. Оказалось, чтобы иметь стальной пресс не надо продавать душу дьяволу.

"Ничего не нужно продавать - душа и сердце надо беречь! Секрет на самом деле прост: солнце, ветер, обливания и обязательно много бегать! А еще много дышать, надышаться и драйвовать! Главное - не садиться на диван и не просиживать всю жизнь - поднимайте ягодицы и двигайтесь!" - сказала Лыжичко.

Напомним, недавно 48-летняя Руслана намекнула на скорое пополнение в ее семье и даже сказала, что выбрала крестных для ребенка.

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Руслана Лыжичко