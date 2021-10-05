48-річна Руслана поділилася секретом свого сталевого преса (фото)

Популярна співачка і переможниця Євробачення 2004 Руслана Лижичко вразила зіркових колег невгамовною енергією і драйвом під час виступу в одному з останніх випусків популярного талант-шоу "Співають всі!" на каналі "Україна".

Тому, звичайно, не обійшлося без питань про те, як артистці вдалося не змінитися з юного віку.