Андре Тан впервые рассказал о смерти самого близкого человека. Знаменитый украинский дизайнер разоткровенничался во время съемок модельного реалити Нового канала "Супер Топ-модель по-украински".

Можно ли переносить личные проблемы на работу? С таким важным вопросом столкнулись участницы проекта. Андре Тан, который стал приглашенным звездным экспертом недели, например, уверен: семейные дела никак не должны влиять на качество работы.

"Мой самый родной человек – крестная мама. О том, что она скончалась, мне сообщили буквально за 10 минут до показа…" – вспомнил дизайнер.

Но он не мог отменить шоу.

"И не устраивал истерик, потому что понимал: сейчас мне нужно отработать, показ должен быть закончен. И только после этого можно решать личные вопросы", – добавил Андре.

Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Следовать примеру дизайнера пока что могут не все участницы модельного реалити. Некоторые из них не смогли собраться и качественно отработать испытание после долгожданной встречи с родителями.

Участницы шоу "Супер Топ-модель по-украински" (фото: пресс-служба Нового канала)

Напомним, недавно Андре Тан рассказал, какие юбки модно носить этой зимой.

Ранее мы писали, что эксперт шоу "Супер Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк раскрыла всем девушкам секрет удачного фото.