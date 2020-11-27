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Экспериментируйте с умом: Андре Тан рассказал, как выбрать свитер на зиму

Новина українською → Пятница 27 ноября 2020 16:59
Экспериментируйте с умом: Андре Тан рассказал, как выбрать свитер на зиму Вязаные вещи - это тепло и красиво (pixabay.com/ru/)
Автор: Татьяна Турчаникова

Украинский дизайнер попросил выбирать с умом

Стилист Анна Пономаренко недавно рассказала, где искать вдохновение для стильного образа. Одеваться так, чтобы прохожие восхищенно смотрели вслед, можно научиться при помощи любимых сериалов. Она прокомментировала яркие детали образов героев нашумевшего популярного сериала "Эмили в Париже", которые стоит повторить, даже если вы - в Киеве.

Но если забыть о Франции и вспомнить, что мы находимся в Украине, где зимы могут быть холодными? В пору выбрать модный свитер - чтобы выглядеть стильно, но и не мерзнуть. Так, украинский дизайнер Андрей Тан показал на конкретных примерах, какие свитера стоит носить, а какие лучше оставить в магазине.

"На прошлой неделе уже выпал снег, а через месяц пора покупать новогоднюю елку! Да-да, самое время присмотреть себе трендовый свитер.

“С чем же сочетать свитер?”, - один из самых задаваемых вопросов в моем директе. Все просто: с шелковой юбкой, платьем-комбинацией, юбкой-плиссе, джинсами или брюками-бананами. Мне очень нравится когда в офис надевают свитер поверх рубашки.

Экспериментируйте с умом

Забудьте о перфорации на свитерах, это как минимум странно. В этом сезоне настоящим хитом стали свитеры с рукавами-буфами, манжетом-резинкой и длинными свободными рукавами. Но надо быть осторожным, пропорции легко нарушить.

Правильный оверсайз

Не стоит путать модный оверсайз с откровенными балахонами вроде "висящих" бесформенных моделей из тонкого трикотажа. Пусть ваш свитер и велик вам на пару размеров, но он должен иметь четкую форму и не висеть на вас, как мешок. Дайте волю фантазии: однотонный, с рисунком, объемной вязки - вариантов миллион.

Меняем бусы на молнии

Свитеры с отделкой стразами, бисером или пайетками уже не актуальны. Всю эту "роскошь" приберегите для Нового года! Такой яркий декор делает простую вещь “сложной”, а также лишает ее универсальности. В качестве альтернативы стоит рассмотреть модели с молнией - настоящий хит текущего сезона.

В тренде фактура

Свитеры “травка” имеют длинный ворс, который придает изделию своеобразную фактурность. Но они прибавляют фигуре дополнительный объем и уже не в тренде. Обратите внимание на свитеры с косами, под бархат, из ангоры, с разными переплетениями и резинками.

Инвестиция года

Если хотите положить деньги в швейцарский банк - купите себе кардиган. Вариантов масса: длинные кардиганы, яркие принтованные модели с эксцентричными узорами, рисунками, надписями и абстракциями.

Экспериментируйте с умом: Андре Тан рассказал, как выбрать свитер на зимуЭкспериментируйте с умом: Андре Тан рассказал, как выбрать свитер на зимуЭкспериментируйте с умом: Андре Тан рассказал, как выбрать свитер на зиму

Экспериментируйте с умом: Андре Тан рассказал, как выбрать свитер на зиму

Напоминаем, что даже несмотря на то, что зима - не самое яркое время года в наших широтах, если правильно одеться, то жизнь заиграет яркими красками! Недавно украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как правильно оживить луки в холодный сезон.

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