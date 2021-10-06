Андрей Данилко ответил на волнующий многих вопрос: "буду сидеть-молчать"

Звездный детектив шоу "Маска", премьера второго сезона которого состоится 23 октября , Андрей Данилко рассказал, почему во время эфиров постоянно сидит в черной маске. Этот вопрос, к слову, волновал многих поклонником артиста.

Все точки над "і" создатель Верки Сердючки расставил во время общения с фанатами в эфире канала "Украина".

Так, Данилко искренне не понимает, почему этот факт спровоцировал столько вопросов. Оказывается, ответ предельно прост.

"Программа называется как? "Маска". Какие еще вопросы?" - отрезал звездный детектив гипершоу.

Также он отметил, что очень серьезно подходит к роли детектива и в первом сезоне шоу очень старался угадать своих коллег под масками.

Но оказалось, что не все зрители остались довольны его проницательностью.

"Меня ругали, что в прошлом сезоне я сразу угадал две маски и им было неинтересно смотреть. Поэтому я решил - если в этот раз кого-то угадаю, то напишу себе на руке и буду сидеть-молчать, чтобы всем было интересно", - рассказал Андрей

Андрей Данилко постоянно в жюри сидит в маске (фото: instagram.com/maskaukrainetv)

Добавим, что Данилко уже несколько лет доказывает - он может многое сделать и без эксплуатации образа Верки Сердючки. Сейчас он нашел себя.

Музыкальный критик Евгений Бабичев, кстати, считает, что Данилко находится в жюри популярного шоу, так как "концепция маски ему близка".

Андрей Данилко постоянно в жюри сидит в маске

Напомним, Данилко вместе с Олей Поляковой, Настей Каменских, Олегом Винником и DZIDZIO будет разгадывать знаменитостей под масками в масштабном проекте канала "Украина".