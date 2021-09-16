"Безумная идея": появились фото самой модной участницы шоу "Маска"

Среди уникальных героев 2 сезона шоу "Маска", которое осенью покажут на канале "Украина", появится настоящая модница, сентиментальная леди - Жирафа.
Художница по костюмам Леся Патока раскрыла секреты создания этой маски, а также рассказала, чем удивит героиня зрителей в эфире.
"К созданию этого персонажа мы отнеслись с максимальной любовью! Сам костюм Жирафы создан из плюша, а пятнышки, характерный окрас жираф, были сделаны из пайеток. Это была моя сумасшедшая идея – мне хотелось, чтобы наша героиня полностью придерживалась своего статуса леди и фанатки моды", - поделилась Леся.
Но при создании маски мастера столкнулись с определенной сложностью - голова костюма довольно высокая, поэтому звезде внутри было сложно держать баланс. Так, создатели Жирафы долго искали специальную технологию, благодаря которой участница будет уверенно выходить на сцену. И только затем художники перешли к украшению головы героини.
"Специально для Жирафы мы заказали 10 париков нежно-розового цвета, из которых сделали её гриву. Затем я постригла её так, чтобы мы с моими феями могли менять персонажу прическу к каждому выпуску. Еще мы купили 10 баллончиков с блестками, чтобы постоянно обновлять сияние её роскошных волос", - рассказала художница.
Кроме того, Жирафа удивит всех своим необыкновенным взглядом, ведь создатели её одарили глубокими глазами и шикарными ресницами, сделанными из страусиных перьев. А еще Патока уверяет - на сцене шоу "Маска" Жирафа не раз докажет свой статус "главной модницы проекта".
"У нашей Жирафы есть огромное количество модных аксессуаров и даже несколько специальных нарядов, которые мы будем менять. На одно из таких платьев у нас ушло больше 15 метров! А это довольно много как для девочки", - поделилась она.
Названа новая героиня шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")
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