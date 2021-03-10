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Бывшую жену Андрея Богдана поймали с другим мужчиной, и это не "Холостяк"

Автор: Lite

Бывшую жену главы Офиса президента Андрея Богдана заметили в компании неизвестного мужчины. Анна, которая принимает участие в одиннадцатом сезоне шоу "Холостяк", зашла в один из супермаркетов Киева, держась за руки с незнакомцем.

Об этом рассказала одна из зрительниц проекта на Instagram-странице шоу "Холостяк".

Девушка в комментарии отметила, что Анна не победит в шоу, потому что она видела ее с другим мужчиной.

"Не победит или пары с холостяком не будет. Видела ее недавно в супермаркете с мужчиной за ручку", - написала она.

Скриншот с Instagram

Интересно, но другая пользовательница сети говорит о том, что именно Анна станет победительницей шоу "Холостяк".

"Уже слили в сеть видео, где Михаил и Анна вместе, скорее всего она и победит", - написала она.

Скриншот с Instagram

Другая девушка отметила, что было видео у Макса ("Холостяка 10") с празднования премьеры и там была Анна и Михаил Заливако.

Скриншот с Instagram

Напомним, участница "Холостяка" Анна Гузеева рассказала о своем первом поцелуе с Михаилом Заливако. Восторженная девушка поделилась эмоциями и сделала чувственное признание в своем Instagram.

Девушка на проекте добилась такого знака внимания со стороны "Холостяка", придя на знакомство с луком и стрелами.

Ранее мы показывали фото всех участниц, которые хотят завоевать сердце главного холостяка этого года.

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