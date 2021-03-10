Бывшую жену Андрея Богдана поймали с другим мужчиной, и это не "Холостяк"

Девушка в комментарии отметила, что Анна не победит в шоу, потому что она видела ее с другим мужчиной.

"Не победит или пары с холостяком не будет. Видела ее недавно в супермаркете с мужчиной за ручку", - написала она.

Скриншот с Instagram

Интересно, но другая пользовательница сети говорит о том, что именно Анна станет победительницей шоу "Холостяк".

"Уже слили в сеть видео, где Михаил и Анна вместе, скорее всего она и победит", - написала она.

Скриншот с Instagram

Другая девушка отметила, что было видео у Макса ("Холостяка 10") с празднования премьеры и там была Анна и Михаил Заливако.

Скриншот с Instagram