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Колишню дружину Андрія Богдана зловили з іншим чоловіком, і це не "Холостяк"

Автор: Lite

Колишню дружину голови Офісу президента Андрія Богдана помітили в компанії невідомого чоловіка. Анна, яка бере участь в одинадцятому сезоні шоу "Холостяк", зайшла в один з супермаркетів Києва, тримаючись за руки з незнайомцем.

Про це розповіла одна з глядачок проєкту на Instagram-сторінці шоу "Холостяк".

Дівчина в коментарі зазначила, що Анна не переможе в шоу, тому що вона бачила її з іншим чоловіком.

"Не переможе або пари з холостяком не буде. Бачила її недавно в супермаркеті з чоловіком за ручку", - написала вона.

Скріншот з Instagram

Цікаво, але інша користувачка мережі говорить про те, що саме Анна стане переможницею шоу "Холостяк".

"Вже злили в мережу відео, де Михайло і Анна разом, швидше за все, вона і переможе", - написала вона.

Скріншот з Instagram

Інша дівчина зазначила, що було відео у Макса ("Холостяка 10") зі святкування прем'єри і там була Анна і Михайло Заливако.

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, учасниця "Холостяка" Анна Гузєєва розповіла про свій перший поцілунок з Михайлом Заливако. Захоплена дівчина поділилася емоціями і зробила чуттєве визнання у своєму Instagram.

Дівчина на проєкті домоглася такого знаку уваги з боку "Холостяка", прийшовши на знайомство з луком і стрілами.

Раніше ми показували фото всіх учасниць, які хочуть завоювати серце головного холостяка цього року.

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