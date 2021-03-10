Колишню дружину Андрія Богдана зловили з іншим чоловіком, і це не "Холостяк"

Дівчина в коментарі зазначила, що Анна не переможе в шоу, тому що вона бачила її з іншим чоловіком.

"Не переможе або пари з холостяком не буде. Бачила її недавно в супермаркеті з чоловіком за ручку", - написала вона.

Скріншот з Instagram

Цікаво, але інша користувачка мережі говорить про те, що саме Анна стане переможницею шоу "Холостяк".

"Вже злили в мережу відео, де Михайло і Анна разом, швидше за все, вона і переможе", - написала вона.

Скріншот з Instagram

Інша дівчина зазначила, що було відео у Макса ("Холостяка 10") зі святкування прем'єри і там була Анна і Михайло Заливако.

Скріншот з Instagram