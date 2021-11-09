Чудеса на грани жизни и смерти: всплыли детали 2 сезона проекта "Мисливці за дивами"

Уже совсем скоро на канале "Украина" стартует новый сезон популярного тележурнала захватывающих историй "Мисливці за дивами".

Когда смотреть и чем будут удивлять зрителей ХАС (Назар Хассан) и Ко - читайте в нашем материале далее.

О чем будет второй сезон проекта

2 сезон "Мисливців за дивами" стартует 15 ноября в 9:00. В нем раскроются подробности реальных историй из жизни людей, которые не оставят равнодушными.

Герои невероятных сюжетов поделятся фактами, разрушающими стереотипы о мире и законах природы.

Украинцам расскажут о невероятных методах лечения болезней, и о том - можно ли остановить старость беременностью.

Ответят на вопрос: существует ли технология, которая сможет вернуть нас к жизни во второй раз и можно ли жить семье под одной крышей с хищником?

Ведущий программы Назар Хасан вместе с ее героями продемонстрирует свое бесстрашие перед силами природы.

Ведущий проекта "Охотники за чудесами" ХАС (фото: пресс-служба канала "Украина")

В частности, ХАС поднимется в небо вместе с пилотом-экстремалом, которого пригласили на главную роль в один из голливудских фильмов. Ведущий выполнит "мертвую петлю", прыгнет с парашютом и попробует на ощупь облака.

"Этот сезон будет кардинально отличаться от предыдущего своим масштабом. Раскроем неизвестные украинцам геолокации, покажем обычных людей, которые сами творят чудо в своей жизни. А еще будут истории, которые вызвали даже у меня слезы, а это, поверьте, очень сложно сделать", - комментирует новый сезон ведущий.

Во время съемок ХАС не только сел за штурвал самолета, но и посетил "украинскую Венецию" Вилково, черниговские курганы и другие невероятные уголки нашей страны.

Кадры из нового сезона шоу "Мисливці за дивами"

"Мисливці за дивами" расскажут о чудесах на грани жизни и смерти, мистических, технологических открытиях и удивительных традициях разных народов мира.

Фактами, в которые трудно поверить, с ним поделятся известные блогеры, путешественники, местные жители разных городов и очевидцы различных событий.