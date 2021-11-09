Дива на межі життя та смерті: спливли деталі 2 сезону проекту "Мисливці за дивами"

Вже зовсім скоро на каналі "Україна" стартує новий сезон популярного тележурналу захоплюючих історій "Мисливці за дивами".

Коли дивитися і чим дивуватимуть глядачів ХАС (Назар Хассан) і Ко - читайте у нашому матеріалі далі.

Про що буде другий сезон проєкту

2 сезон "Мисливців за дивами" стартує 15 листопада о 9:00. У ньому розкриються подробиці реальних історій із життя людей, які не залишать байдужими.

Герої неймовірних сюжетів поділяться фактами, що руйнують стереотипи про світ і закони природи.

Українцям розкажуть про неймовірні методи лікування хвороб, і про те - чи можна зупинити старість вагітністю.

Дадуть відповідь на запитання: чи існує технологія, яка зможе повернути нас до життя вдруге і чи можна жити сім'ї під одним дахом із хижаком?

Ведучий програми Назар Хасан разом із її героями продемонструє свою безстрашність перед силами природи.

Ведучий проєкту "Мисливці за дивами" ХАС (фото: прес-служба каналу "Україна")

Зокрема, ХАС підніметься у небо разом із пілотом-екстремалом, якого запросили на головну роль в один із Голлівудських фільмів. Ведучий виконає "мертву петлю", стрибне з парашутом і спробує на дотик хмари.

"Цей сезон кардинально відрізнятиметься від попереднього своїм масштабом. Розкриємо невідомі українцям геолокації, покажемо звичайних людей, які самі творять диво у своєму житті. А ще будуть історії, які викликали навіть у мене сльози, а це, повірте, дуже складно зробити", - коментує новий сезон ведучий.

Під час зйомок ХАС не лише сів за штурвал літака, а й відвідав українську "Венецію" Вилкове, чернігівські кургани та інші неймовірні куточки нашої країни.

Кадри з нового сезону шоу "Мисливці за дивами"

"Мисливці за дивами" розкажуть про дива на межі життя та смерті, містичні, технологічні відкриття та дивовижні традиції різних народів світу.

Фактами, в які важко повірити, з ним поділяться відомі блогери, мандрівники, місцеві жителі різних міст та очевидці різних подій.