Даниэль Салем сделал откровенное признание: "впервые попробовал в 10 лет"

У каждого есть любимый алкогольный напиток. Кто-то выбирает фаворита по вкусу, а кто-то ассоциирует с воспоминаниями.
Про свой любимый алкоголь за кулисами шоу "Где логика?", которое показывает Новый канал, рассказал известный телеведущий Даниэль Салем.
"В последнем раунде шоу мы отгадывали алкогольные напитки. Кстати, мне это понравилось больше всего за всю игру. Я - владелец баров, поэтому понимаете почему так", - с улыбкой сказал Салем.
Ведущий признается: его любимый алкогольный напиток - текила.
"Он ассоциируется у меня с теплом, развлечениями, танцами, вечеринками, беззаботной жизнью. Впервые попробовал текилу в 10 лет. Не знаю, как она попала мне в руки, но помню, что я сразу ее выплюнул. Очень горькая была", - вспомнил он.
О громких вечеринках в период обучения Салем ничего вспомнить не может. Почему?
"Если говорить о студенческих годах, когда в большинства молодых людей - вечеринки и развлечения, то я такого не помню. Уже тогда много работал, даже по ночам, и очень хорошо учился. За всю жизнь у меня не было ни одной плохой оценки", - сказал он.
Фото: Даниэль Салем в шоу "Где логика?" (пресс-служба Нового канала)
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