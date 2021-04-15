Даниэль Салем сделал откровенное признание: "впервые попробовал в 10 лет"

"В последнем раунде шоу мы отгадывали алкогольные напитки. Кстати, мне это понравилось больше всего за всю игру. Я - владелец баров, поэтому понимаете почему так", - с улыбкой сказал Салем.

Ведущий признается: его любимый алкогольный напиток - текила.

"Он ассоциируется у меня с теплом, развлечениями, танцами, вечеринками, беззаботной жизнью. Впервые попробовал текилу в 10 лет. Не знаю, как она попала мне в руки, но помню, что я сразу ее выплюнул. Очень горькая была", - вспомнил он.

О громких вечеринках в период обучения Салем ничего вспомнить не может. Почему?

"Если говорить о студенческих годах, когда в большинства молодых людей - вечеринки и развлечения, то я такого не помню. Уже тогда много работал, даже по ночам, и очень хорошо учился. За всю жизнь у меня не было ни одной плохой оценки", - сказал он.

Фото: Даниэль Салем в шоу "Где логика?" (пресс-служба Нового канала)