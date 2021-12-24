Дерзкая Настя Каменских пришла на съемки шоу в мини и кожаных ботфортах (фото)

Настя Каменских предстанет в финальном эфире популярного шоу "Маска" , что выйдет на канале "Украина" 25 декабря, в дерзком образе - мини и кожаных ботфортах.

Для последнего выпуска сезона певица выбрала оригинальное красное закрытое платье, украшенное черными вставками из бахромы, которые перекликаются с высокими лакированными сапогами на каблуке.

А в роли аксессуаров использовала серьги - каффы и два черных кольца на пальцах.

Настя Каменских (фото: канал "Украина")

Бьюти-образ звездного детектива гипершоу поражает не меньше.

Макияж в красно-черных тонах подчеркивает взгляд суперстар, а прическа с объемной косой создает поистине бунтарский лук.

Настя Каменских (фото: канал "Украина")

На съемочной площадке певица рассказала, чего ждать зрителям от суперфинала проекта.

"Этот сезон "Маски" поражает еще больше, чем первый. У нас было столько классных номеров! Оля постоянно спорила, мы с детективами устраивали свое шоу. Но то, что вы увидите в грандиозном финале, удивит вас еще больше", - интригует NK за кулисами съемок.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)