"Есть специальные таблетки": Дима Коляденко рассказал, как побороть похмелье после новогоднего застолья

Певец и шоумен Дима Коляденко позволяет себе расслабиться в новогоднюю ночь, как и большинство из нас. Но чтобы напивать "в стельку" - ни-ни. Как ему это удается?

Дима Коляденко фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)

"Сильно я не напиваюсь! В новогоднюю ночь вы меня пьяным не сможете увидеть - я знаю свою норму. Могу выпить две бутылочки легкого игристого. А вот если выпью три - будет реально плохо. Придется на следующий день лежать и корить себя", - поделился Дима Коляденко с журналистами.

Дима Коляденко фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)

Но несмотря на такой подход, артист знает, как избавиться от похмелья, и делится секретами с поклонниками.

"Утром принимаю таблетку - есть такие, что очищают организм от алкоголя. Обязательно свежий воздух! А еще я брызгаю в лицо водой, принимаю душ, выпиваю чашечку эспрессо и много минеральной воды", - рассказал Коляденко.

"Так, чтобы напиваться в стельку и лазить на четвереньках - в моей жизни не было. Но мне так хочется!" - признался шоумен.

Дима Коляденко фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)