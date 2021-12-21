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"Есть специальные таблетки": Дима Коляденко рассказал, как побороть похмелье после новогоднего застолья

Новина українською →
Вторник 21 декабря 2021 12:02
"Есть специальные таблетки": Дима Коляденко рассказал, как побороть похмелье после новогоднего застолья Дима Коляденко фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)
Автор: Артем Горовенко

Певец и шоумен Дима Коляденко позволяет себе расслабиться в новогоднюю ночь, как и большинство из нас. Но чтобы напивать "в стельку" - ни-ни. Как ему это удается?

Хитростями потребления алкогольных напитков Коляденко поделился на съемках шоу "Новорічна Маска", которое покажет канал "Украина" 31 декабря в 20:00.

&quot;Есть специальные таблетки&quot;: Дима Коляденко рассказал, как побороть похмелье после новогоднего застолья

Дима Коляденко фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)

"Сильно я не напиваюсь! В новогоднюю ночь вы меня пьяным не сможете увидеть - я знаю свою норму. Могу выпить две бутылочки легкого игристого. А вот если выпью три - будет реально плохо. Придется на следующий день лежать и корить себя", - поделился Дима Коляденко с журналистами.

&quot;Есть специальные таблетки&quot;: Дима Коляденко рассказал, как побороть похмелье после новогоднего застолья

Дима Коляденко фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)

Но несмотря на такой подход, артист знает, как избавиться от похмелья, и делится секретами с поклонниками.

"Утром принимаю таблетку - есть такие, что очищают организм от алкоголя. Обязательно свежий воздух! А еще я брызгаю в лицо водой, принимаю душ, выпиваю чашечку эспрессо и много минеральной воды", - рассказал Коляденко.

"Так, чтобы напиваться в стельку и лазить на четвереньках - в моей жизни не было. Но мне так хочется!" - признался шоумен.

&quot;Есть специальные таблетки&quot;: Дима Коляденко рассказал, как побороть похмелье после новогоднего застолья

Дима Коляденко фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)

Ранее мы писали, что украинцев в новогоднюю ночь готова покорить Снежная Королева.

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