Украинцев в новогоднюю ночь готова покорить Снежная Королева: о чем идет речь

31 декабря на канале "Украина" выйдет праздничный новогодний выпуск шоу "Маска" . Зрителей ждут блестящие номера, новые зимние персонажи и множество сюрпризов от звездных детективов проекта.

Как стало известно, в специальном выпуске появится и любимая сказочная героиня миллионов - Снежная Королева.

Холодная и загадочная героиня принесет своим появлением одни только вопросы, поэтому зрителей ждет настоящая интрига.

"Подсказка лежит в ящике, но открыть его может только один из пяти ключей. И найдет его тот, чье сердце способно ощутить, а главное - растопить лед", - интригует Снежная Королева.

О чем идет речь, и кто из пяти звездных детективов сможет разгадать главный секрет героини?

Снежная Королева в шоу "Новорічна МАСКА на каналі "Україна" (фото: канал "Украина")

На сцене проекта Снежная Королева исполнит известную всем песню "Снежинка" из кинофильма "Чародеи" и просто очарует своим образом зрителей.

"На вид я хрупкая и невесомая, но вам даже представить сложно, что скрывает мой костюм. Роскошное боа, ледяной посох, а какое платье с 1,5-метровым шлейфом! Красота и только! Но самая большая тайна скрыта в каблуках, ведь они достигают 20 сантиметров!" - поражает фактами о себе героиня.

И действительно, наряд Снежной Королевы можно назвать настоящим произведением искусства. Работали над ним сразу три портнихи, а процесс создания образа занял больше месяца!

Невероятное платье сшито таким образом, чтобы у зрителей возникала иллюзия, что героиня обнажена. Поверх него ледяная красавица надела накидку, роспись которой уникальна, ведь мастера полностью перекроили материал, более того, на палантин было потрачено 30 метров страусиного боа!

Усложнит задание звезды под маской и головной убор, ведь он весит больше 4-х килограммов.