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"Є спеціальні пігулки": Діма Коляденко розповів, як побороти похмілля після новорічного застілля

Новость на русском →
Вівторок 21 грудня 2021 12:02
"Є спеціальні пігулки": Діма Коляденко розповів, як побороти похмілля після новорічного застілля Діма Коляденко (фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)
Автор: Артем Горовенко

Співак і шоумен Діма Коляденко дозволяє собі розслабитись у новорічну ніч, як і більшість з нас. Але щоб напиватися "в устілку" - ні-ні. Як йому це вдається?

Хитрощами споживання алкогольних напоїв Коляденко поділився на зйомках шоу "Новорічна Маска", яке покаже канал "Україна" 31 грудня о 20:00.

&quot;Є спеціальні пігулки&quot;: Діма Коляденко розповів, як побороти похмілля після новорічного застілля

Діма Коляденко (фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)

"Сильно я не напиваюсь! У новорічну ніч ви мене п'яним не зможете побачити - я знаю свою норму. Можу випити дві пляшечки легкого ігристого. А от якщо вип'ю три - буде реально погано. Доведеться наступного дня лежати та корити себе", - поділився Діма Коляденко із журналістами.

&quot;Є спеціальні пігулки&quot;: Діма Коляденко розповів, як побороти похмілля після новорічного застілля

Діма Коляденко (фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)

Але незважаючи на такий підхід, артист знає, як позбутись похмілля, та ділиться секретами з шанувальниками.

"Вранці приймаю пігулку - є такі, що очищають організм від алкоголю. Обов'язково свіже повітря! А ще я бризкаю обличчя водою, приймаю душ, випиваю чашечку еспресо та багато мінеральної води", - розповів Коляденко.

"Так щоб напиватися в устілку та лазити на четвереньках - у моєму житті не було. Але мені так хочеться!" - зізнався шоумен.

&quot;Є спеціальні пігулки&quot;: Діма Коляденко розповів, як побороти похмілля після новорічного застілля

Діма Коляденко (фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)

Раніше ми писали, що українців у новорічну ніч готова підкорити Снігова Королева.

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