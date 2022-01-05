Это была огромная ошибка: Чмерковский признался, почему жалеет об участии в "Холостяке"

Напомним, что тогда Макс выбрал в итоге Александру Шульгину, однако их отношения не сложились. Сейчас хореограф счастливо женат на коллеге Пете Маргатройд, с которой растит сына Шая.

Мужчина признался, что изначально не хотел участвовать в проекте, однако его смогли уговорить. Ефросинина поинтересовалась, что же такого ему сказали, что все-таки танцовщик согласился на съемки.

"Меня уговорили, сказали очень правильные вещи. И до того момента, когда они еще не успели договорить, я уже был согласен принять участие. Продюсеры сказали, что в Украине проблема с хорошими мужчинами – девушек больше, чем мужчин, и мужчины этим пользуются. Какие-то непонятные отношения выстраивают, мужчины могут поднять руку, напиться, еще что-то. Поэтому хотели, чтобы я был тем мужчиной, который подает пример того, какими отношения еще могут быть. До этого я отказывался, смеялся, мне казалось это ужасным", - сказал Чмерковский.

В 2011 году Максим Чмерковский стал первым украинским "Холостяком" (фото: instagram.com/maksimc)

При этом Макс считает, что он - "обыкновенный одесский мальчик", которому повезло вырасти в США и стать счастливее. Однако почти сразу после начала съемок он понял, что зря согласился и это не для него.

"Я сразу понял, что это была огромная ошибка. Лучше бы я продолжал отказываться. Я не продумал один маленький фактор: я не тот, кто выбирает из женщин. С одной стороны я должен быть каким-то принцем на коне с саблей, а с другой - передо мной 25 людей, и я тыкают пальцем: "Ты - да, ты - нет". Это же так глупо. Это не фундамент для хороших, правильных отношений", - считает экс-Холостяк.

Сложнее всего Чмерковскому давалась церемония роз, на которой приходилось выгонять участниц шоу.

"Церемонии роз - это было ужасно. Я смотрю в глаза человеку, а она почему-то влюбилась в меня, хотя мы встречались полторы минуты. Если ты меня не знаешь, как ты можешь меня полюбить? - говорит он. - После окончания шоу я уехал и хотел просто забыть это".

Также Макс рассказал, как его жена Пета безуспешно пыталась приобщить его к просмотру американского "Холостяка".

"Она все пыталась сделать, чтобы я сидел с ней, смотрел "Холостяка". Он что-то сказал, а я говорю: "Детка, посмотри, это же неправда, ему так сказали продюсеры". Она мне: "Все, выйди из комнаты, ты мне мешаешь!" Так я договорился до того, что освободил себя от обязанности смотреть эту ерунду", - поделился звезда.

Макс Чмерковский с женой Петой (фото: instagram.com/maksimc)