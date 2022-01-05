Це була величезна помилка: Чмерковський зізнався, чому шкодує про участь у "Холостяку"

Нагадаємо, що тоді Макс вибрав у підсумку Олександру Шульгіну, проте їхні стосунки не склалися. Зараз хореограф щасливо одружений на колезі Петі Маргатройд, з якою ростить сина Шая.

Чоловік зізнався, що спочатку не хотів брати участь у проекті, проте його змогли вмовити. Єфросиніна поцікавилася, що ж такого йому сказали, що все-таки танцівник погодився на зйомки.

"Мене вмовили, сказали дуже правильні речі. І до того моменту, коли вони ще не встигли домовити, я вже був згоден взяти участь. Продюсери сказали, що в Україні проблема з хорошими чоловіками – дівчат більше, ніж чоловіків, і чоловіки цим користуються. Якісь незрозумілі відносини вибудовують, чоловіки можуть підняти руку, напитися, ще щось. Тому хотіли, щоб я був тим чоловіком, який подає приклад того, якими відносини ще можуть бути. До цього я відмовлявся, сміявся, мені здавалося це жахливим", - сказав Чмерковський.

У 2011 році Максим Чмерковський став першим українським "Холостяком" (фото: instagram.com/maksimc)

При цьому Макс вважає, що він - "звичайний одеський хлопчик", якому пощастило вирости в США і стати щасливішим. Однак майже відразу після початку зйомок він зрозумів, що даремно погодився і це не для нього.

"Я відразу зрозумів, що це була величезна помилка. Краще б я продовжував відмовлятися. Я не продумав один маленький фактор: я не той, хто вибирає з жінок. З одного боку я повинен бути якимось принцом на коні з шаблею, а з іншого - переді мною 25 людей, і я тикають пальцем: "Ти - так, ти - ні". Це ж так нерозумно. Це не фундамент для хороших, правильних відносин", - вважає екс-Холостяк.

Найскладніше Чмерковському давалася церемонія троянд, на якій доводилося виганяти учасниць шоу.

"Церемонії троянд - це було жахливо. Я дивлюся в очі людині, а вона чомусь закохалася в мене, хоча ми зустрічалися півтори хвилини. Якщо ти мене не знаєш, як ти можеш мене полюбити? - каже він. - Після закінчення шоу я поїхав і хотів просто забути це".

Також Макс розповів, як його дружина Пета безуспішно намагалася долучити його до перегляду американського "Холостяка".

"Вона все намагалася зробити, щоб я сидів з нею, дивився "Холостяка". Він щось сказав, А я кажу: "Крихітко, подивися, це ж неправда, йому так сказали продюсери". Вона мені: "Все, вийди з кімнати, ти мені заважаєш!" Так я домовився до того, що звільнив себе від обов'язку дивитися цю дурницю", - поділився зірка.

Макс Чмерковський з дружиною Петою (фото: instagram.com/maksimc)