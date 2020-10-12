Это был последний сезон: Алена Шоптенко попрощалась с шоу "Танцы со звездами"

Украинский хореограф и победительница проекта "Танцы со звездами" в 2006 году Алена Шоптенко прокомментировала дисквалификацию своей пары из нынешнего сезона и сообщила, что покидает проект уже навсегда.

Шоптенко и ее партнер, певец Олег Винник заразились коронавирусом две недели назад. Они дважды не смогли выйти на паркет по состоянию здоровья и получили дисквалификацию от судей. Украинцы запустили флешмоб с требованием вернуть Винника в проект и судьи дали свое согласие, однако в седьмом выпуске "Танцы со звездами" пара заявила, что возвращаться они не будут.

Более того, Алена Шоптенко заявила, что этот сезон "Танцы со звездами" стал для нее последним и она больше не будет принимать участие в шоу. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Пожалуй, это был самый короткий сезон "Танцы со звездами" в моей жизни, хотя он обещал быть одним из самых длинных. Еще в начале этого сезона я пообещала себе, что это мой последний сезон в качестве танцовщицы и хореографа в паре. Жизнь распорядилась по-своему и подтвердила мое решение убедительно", - написала Шоптенко и добавила, что ей жаль своего партнера.

"Жалею только о том, что Олег Винник не успел показать все, на что способен! Эти наши 4 танца навсегда останутся в моем сердце! Олег, было круто! Спасибо тебе за этот сезон!" – сказала хореограф.

Напомним, ранее мы писали о том, что переболевший коронавирусом Винник выступил на празднике кумы Путина.

А также рассказывали о том, что организаторы "Танцев со звездами" приняли решение о возвращении Олега Винника на паркет.