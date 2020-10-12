Це був останній сезон: Олена Шоптенко попрощалася з шоу "Танці з зірками"

Український хореограф і переможниця проєкту "Танці з зірками" у 2006 році Олена Шоптенко прокоментувала дискваліфікацію своєї пари з нинішнього сезону і повідомила, що покидає проєкт вже назавжди.

Шоптенко і її партнер, співак Олег Винник заразилися коронавірусом два тижні тому. Вони двічі не змогли вийти на паркет за станом здоров'я та отримали дискваліфікацію від суддів. Українці запустили флешмоб з вимогою повернути Винника в проєкт і судді дали свою згоду, проте у сьомому випуску "Танці з зірками" пара заявила, що вони не будуть повертатися.

Більш того, Олена Шоптенко заявила, що цей сезон "Танці з зірками" став для неї останнім і вона більше не буде брати участь у шоу. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Мабуть, це був самий короткий сезон "Танці з зірками" в моєму житті, хоча він обіцяв бути одним з найдовших. Ще на початку цього сезону я пообіцяла собі, що це мій останній сезон в якості танцівниці та хореографа в парі. Життя розпорядилося по-своєму і підтвердила моє рішення переконливо", - написала Шоптенко і додала, що їй шкода свого партнера.

"Шкодую лише про те, що Олег Винник не встиг показати все, на що здатний! Ці наші 4 танці назавжди залишаться в моєму серці! Олег, було круто! Дякую тобі за цей сезон!" – сказала хореограф.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що перехворілий на коронавірус Винник виступив на святі куми Путіна.

А також розповідали про те, що організатори "Танців з зірками" прийняли рішення про повернення Олега Винника на паркет.