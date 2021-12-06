Гендерно-нейтральная героиня покорит зрителей шоу "Маска": первые детали
31 декабря на канале "Украина" выйдет праздничный новогодний выпуск шоу "Маска". Зрителей ждут блестящие номера, новые зимние персонажи и множество сюрпризов от звездных детективов проекта.
Как стало известно, в специальном выпуске появится зажигательный и яркий символ новогодних праздников - Ялинка.
Появление этой героини в шоу озадачит зрителей и вызовет кучу вопросов. Не сдержатся и звездные детективы.
"Я вижу, что наша Ялинка гендерно-нейтральная. Только посмотрите, вроде бы Ялинка - она, а лицо и ноги мужские", - комментирует Оля Полякова на съемочной площадке.
Оля Полякова в шоу "Маска" (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Однако все ли так просто?
Подсказки у героини тоже будут небанальными, а для того чтобы их услышать, детективам нужно будет выйти на сцену и водить хороводы вокруг звезды хотя понравится это не всем.
"Слушайте, мы уже не в том возрасте, чтобы прыгать вокруг Ялинки 40 минут", - комментирует Полякова.
Оля Полякова в шоу "Маска" (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Но по словам ведущего шоу Владимира Остапчука - это одно из невероятнейших действ в эфире, ведь зрители смогут увидеть самый дорогой хоровод из популярнейших артистов страны.
На сцене шоу Ялинка исполнит хит "Елки" VERKA SERDUCHKA и очарует своим видом.
Звездные гости в зале даже назовут героиню "Ялинкою-ельфом", ведь та очень похожа на сказочных героев: острые уши, длинный нос, большие глаза и невероятно стройные длинные руки и ноги.
Кстати, маска побила рекорд по длине стоп среди героев двух сезонов - они достигают более метра!
"Надеюсь, мой костюм нравится вам так же, как и мне. Однако не спешите называть имена, ведь во мне скрыто так много загадок. Открою один секрет - в эти модные очки я смотреть не буду, для этого есть другое отверстие. Поэтому будьте внимательны!" - поделилась Ялинка в шоу "Новорічна Маска".
Стали известны новые детали новогодней "Маски" (фото: канал "Украина")
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