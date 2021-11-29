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Украинцев будет удивлять праздничный Олень, украшенный 200 колокольчиками: где и когда его можно увидеть

Новина українською →
Понедельник 29 ноября 2021 10:44
Украинцев будет удивлять праздничный Олень, украшенный 200 колокольчиками: где и когда его можно увидеть Праздничный Олень будет удивлять зрителей шоу "Маска" (коллаж Lite)
Автор: Lite

31 декабря на канале "Украина" выйдет праздничный новогодний выпуск шоу "Маска". Зрителей ждут блестящие номера, новые зимние персонажи и множество сюрпризов от звездных детективов проекта.

А еще один из сюрпризов - выступление вспыльчивого красавца Оленя, который развеселит и удивит всех.

Участник вместо привычных подсказок предложил звездам из зала поиграть с детективами в известную игру "Крокодил".

Какие тайны так удачно завуалировал герой?

"Меня в этом шоу называют настоящим произведением искусства, и неспроста. Только посмотрите, какой я веселый и яркий. Желтые волосы, длинные, волшебные ресницы, а еще у меня есть удивительная способность - освещать зрителям путь в Новый 2022 год. Только не говорите, что уже узнали меня", - поделился зимний герой шоу.

От Оленя действительно невозможно оторвать взгляд - милое лицо, новогодний наряд, золотая обувь и огромные рога, сделанные по технологии папье-маше, сверху которых вставлено 18 LED-свечей.

А еще костюм героя украшают 200 колокольчиков и на теле виднеются еще не успевшие растаять снежинки.

Украинцев будет удивлять праздничный Олень, украшенный 200 колокольчиками: где и когда его можно увидеть

Праздничный Олень будет удивлять зрителей шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")

В грандиозном шоу Олень исполнит хит "Мне не жаль" певицы Ирины Билык. К его выступлению присоединятся четыре Деда Мороза, которые помогут участнику сделать номер по-настоящему незабываемым.

"Я не знаю - это Олень или Олениха. Могу сказать лишь одно - это так круто!" - комментирует звездный детектив шоу "Маска" Олег Винник.

Украинцев будет удивлять праздничный Олень, украшенный 200 колокольчиками: где и когда его можно увидеть

Украинцев будет удивлять праздничный Олень, украшенный 200 колокольчиками: где и когда его можно увидеть

Олег Винник в шоу "Маска" (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Добавим, что одной из изюминок праздничной "Маски" станет совместное выступление Оли Поляковой и Олега Винника.

А еще в одном из праздничных образов новогоднего шоу замаскируется любимица миллионов украинцев.

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