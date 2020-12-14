Голос країни 11: стали известны имена новых звездных тренеров

Тренерами проекта Голос країни 11. Перезагрузка будут певица Тина Кароль, которая уже побеждала в шоу пять раз, артистка DOROFEEVA, которая со своим сольным треком вошла в топ-100 мирового Shazam, артист и продюсер MONATIK и любимец миллионов украинских слушателей Олег Винник.

Последний, к слову, впервые сядет в легендарное красное кресло в качестве тренера.

"Я хочу найти голоса, которые смогут затронуть струны души. С радостью поделюсь своими знаниями и опытом, который я получил в Европе, с моей командой для того, чтобы научить их развивать свой талант и дарить любовь слушателям, работая, как в последний раз. Я хочу показать стране исполнителей, которые голосом донесут от сердца к сердцу правдивые эмоции, самые искренние чувства, которые называются любовь", - отметил Винник.

Олег Винник (фото: пресс-служба 1+1)

А вот DOROFEEVA уже была наставницей в пятом сезоне проекта Голос. Діти. Теперь же она будет судить "взрослое" шоу.

"Буду откровенна, я очень волнуюсь. Для меня это не просто проект, это так же перезагрузка. Потому что этот год изменил мою жизнь - я стала сольной певицей и тренером Голосу країни. Я очень этого ждала, потому чувствую себя невероятно заряженной. И я уверена, что эта энергия поможет моей команде. Я собираю современную, трендовую, уникальную и самое важное душевную команду, и сделаю все, чтобы мои участники выглядели очень круто и показали себя как можно лучше. Я ищу digital-героев - это сейчас актуально и очень мне близко. Моя миссия - найти суперзвезд и показать их всей стране", - сказала Надя.

Надя Дорофеева (фото: пресс-служба 1+1)

Ведущими одиннадцатого сезона шоу на 1+1 станет любимая телепара украинцев - Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Добавим, что в Голос країни 11 изменится привычная для всех сцена, за кулисами появится настоящий робот, который будет подавать участникам микрофон, измерять температуру и дезинфицировать руки. К тому же, из-за карантина группа поддержки участников будет находиться по ту сторону камер, болея за своих близких онлайн. Они будут на прямой связи со сценой и смогут пообщаться с участником сразу после выступления.

Гобунов и Осадчая (фото: пресс-служба 1+1)

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева сделала неожиданное признание о себе.