Голос країни 11: стали відомі імена нових зіркових тренерів

Тренерами проекту Голос країни 11. Перезавантаження будуть співачка Тіна Кароль, яка вже перемагала в шоу п'ять разів, артистка DOROFEEVA, яка зі своїм сольним треком увійшла в топ-100 світового Shazam, артист і продюсер MONATIK і улюбленець мільйонів українських слухачів Олег Винник.

Останній, до речі, вперше сяде в легендарне червоне крісло в якості тренера.

"Я хочу знайти голоси, які зможуть торкнутися струн душі. З радістю поділюся своїми знаннями і досвідом, який я отримав в Європі, з моєю командою для того, щоб навчити їх розвивати свій талант і дарувати любов слухачам, працюючи, як в останній раз. Я хочу показати країні виконавців, які голосом донесуть від серця до серця найправдивіші емоції, нащиріші почуття, які називаються любов", - зазначив Винник.

Олег Винник (фото: прес-служба 1+1)

А ось DOROFEEVA вже була наставницею в п'ятому сезоні проєкту Голос. Діти. Тепер же вона буде судити "доросле" шоу.

"Буду відверта, я дуже хвилююся. Для мене це не просто проєкт, це так само перезавантаження. Тому що цей рік змінив моє життя - я стала сольною співачкою і тренером Голосу країни. Я дуже цього чекала, тому почуваюся неймовірно зарядженою. І я впевнена, що ця енергія допоможе моїй команді. Я збираю сучасну, трендову, унікальну і найважливіше душевну команду, і зроблю все, щоб мої учасники виглядали дуже круто і показали себе якомога краще. Я шукаю digital-героїв - це зараз актуально та дуже мені близько. Моя місія - знайти суперзірок та показати їх усій країні", - сказала Надя.

Надя Дорофєєва (фото: прес-служба 1+1)

Провідними одинадцятого сезону шоу на 1+1 стане улюблена телепара українців - Юрій Горбунов і Катерина Осадча.

Додамо, що у Голос країни 11 зміниться звична для всіх сцена, за лаштунками з’явиться справжній робот, який буде подавати учасникам мікрофон, вимірювати температуру та дезінфікувати руки. До того ж, через карантинні обмеження група підтримки учасників буде знаходитись по той бік камер, вболіваючи за своїх близьких онлайн. Вони будуть на прямому зв’язку зі сценою та зможуть поспілкуватися з учасником одразу після виступу.

Гобунов і Осадча (фото: прес-служба 1+1)

Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва зробила несподіване зізнання про себе.