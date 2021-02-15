Голос країни 2021: лучшие выступления четвертого эфира 11 сезона шоу

Тина Кароль, Дима Монатик, Олег Винник и Надя Дорофеева с помощью слепых прослушиваний выбирали певцов и певиц в свою команду.

Дуэт Folk Ladies дружат еще со времен учебы в хоре "Веревки". С тех пор они творят вместе, и вместе пришли на Голос, чтобы популяризировать украинскую песню на современный манер. Девушки продолжают путь на проекте в команде Винника.

Folk Ladies - "Ой, там на горі" (видео: YouTube)

Семенчук Роман пришел на "Голос країни", чтобы наконец делать то, что ему действительно нравится - петь на сцене. Он спел песню "Leave a Light On" Тома Уокера и попал в команду Винника.

Роман Семенчук - "Leave a Light On" (видео: YouTube)

На сцену вышел Виктор Никифоров, который уже был на Голосе в 7 сезоне в команде Бабкина, но покинул проект на этапе батлов. Он исполнил песню "Самотня боса" Гайтаны и попал в команду Тины Кароль.

Виктор Никифоров - "Самотня боса" (видео: YouTube)

Смерека Андрей пришел на Голос побеждать. Он исполнил песню "Твої гріхи" певицы Тины Кароль. Это выступление так понравилось Тине Кароль, что она вышла спеть с ним вместе, но Андрей выбрал команду Монатика.

Андрей Смерека - "Твої гріхи" (видео: YouTube)

Ирина Бояркина (ERIA) верит, что "Голос країни" раскроет ее потенциал и она наконец сможет блистать на сцене сольно. Девушка исполнила песню "Wicked game" группы Him. Ирина попала в команду Монатика.

Ирина Бояркина (ERIA) - "Wicked game" (видео: YouTube)

В качестве сюрприза на сцену вышла экс-вокалиста группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер. Она спела песню "Mon mec a moi", и продолжит свое участие в шоу в команде Тины Кароль.

Надежда Мейхер - "Mon mec a moi" (видео: YouTube)