Голос країни 2021: Надія Мейхер вразила своїм виступом, але мережа обурилась
Вчора в День святого Валентина, 14 лютого, пройшов четвертий ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни", на якому виступила колишня зірка гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер.
Вона вийшла на сцену в якості сюрпризу і виконала французьку пісню "Mon mec a moi". Ця пісня дуже сподобалася тренерам, і коли вони розвернулися до артистки, то були дуже здивовані.
Мейхер запитали, чи збирається вона брати участь у шоу, співачка спочатку категорично відмовлялася, але потім Тіна Кароль її вмовила. Таким чином Надія Мейхер продовжить свою діяльність на проєкті в команді Кароль.
"Я прийшла на "Голос країни", як колись Наталя Могилевська, Злата Огневич та Юрій Ткач. Хочу влаштувати тренерам справжній сюрприз. Цікаво, впізнають вони мене чи ні", - заявила Мейхер.
Надія Мейхер - "Mon mec a moi" (відео: YouTube)
Користувачі мережі неоднозначно сприйняли таку новину. Деякі були дуже задоволені, але є й ті, хто вважає, що Надія зайняла місце якогось молодого артиста і взагалі співала під "фанеру".
- Молодець, що погодилася! Кожному в житті потрібно перезавантаження, незалежно від того, ти досвідчений співак, чи початківець!
- Надя крута, молодець, що залишилася в шоу! Успіх;
- Молодчиночка;
- Що за маячня? Чому в цьому сезоні популярних виконавців більше ніж звичайних людей? Чи Наді Мейхер реклами не вистачає?
- Замість того що б давати шанс звичайним людям, що приходять знайомі, друзі, то зірки Не сезон, а фігня. Тут вже зрозуміло, що Тіна доведе її до прямих ефірів;
- Здалося, що на відео наклали чистенький запис живого співу...
- Ну знову зірка прийшла на голос махати ротом... 2 рази видно, що навіть слова забула, а пісня йде. Ну блін!!!! Ну чому ви з глядачів дурних робите!!! Дайте шанс простим людям!!!
- Це ж під фанеру;
- Відомі артисти через карантин бояться, що про них забудуть і кинулися на Голос. Хоча, цей конкурс має бути для початківців, невідомих, але талановитих співаків! А тут один за іншим з'являються відомі артисти, вже на сцені зробили все, що могли. Хто талановитий, хтось не дуже, але вони вже реалізували себе і сором забирати місця у тих, для кого насправді створений цей конкурс!
Нагадаємо, мати Домініки Ющенко виправдалася за провал доньки на "Голосі країни 2021".
Раніше суперниця Монатіка по Х-Фактору тріумфально повернулася на сцену.