Голос країни 2021: последние участники, которые прошли в прямые эфиры

Талантливый музыкант Илья Резников эффектно выступил с попурри. Он прошел в прямые эфиры.

Илья Резников (фото: facebook.com/goloskrainy)

Зажигательный рокер Андрей Науменко исполнил песню Black Strobe – I'm a Man и прошел в прямые эфиры. Дорофеева отдала участнику место в кресле вместо Гордея Старуха.

Андрей Науменко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Ирина Эбралидзе исполнила песню If I were a boy – Beyonce. Она заняла место в кресле вместо Сергея Лазановского и таким образом прошла в прямые эфиры.

Ирина Эбралидзе (фото: facebook.com/goloskrainy)

Илья Николаенко исполнил хит Олега Винника - "Нино". Дорофеева посадила его на место Алены Левашевой, и он стал последним участником Нади, который прошел в прямые эфиры.

Илья Николаенко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Далее на сцену начали выходить участники команды Тины Кароль. Мила Нитич исполнила песню The Pussycat Dolls – Hush Hush и Freedom Дана Балана. Она заняла место в кресле вместо Виктории Гнатюк и прошла в прямые эфиры

Мила Нитич (фото: facebook.com/goloskrainy)

Катя Гладий исполнила песню Shape of my heart - Sting и заняла место в кресле вместо участника Дениса Потреваева. Девушка прошла в прямые эфиры.

Катя Гладий (фото: facebook.com/goloskrainy)

Никита Ломакин вышел на сцену с песней JONY – "Ты беспощадна" и занял место в кресле вместо участника Дениса Калитовского. Он прошел в прямые эфиры.

Никита Ломакин (фото: facebook.com/goloskrainy)

Юлия Тимочко последняя вышла сегодня на сцену. Она спела песню Set fire to the rain – Adele и заняла место Юлии Витранюк. Тимочко стала последней участницей команды Тины Кароль, которая прошла в прямые эфиры.

Юлия Тимочко (фото: facebook.com/goloskrainy)