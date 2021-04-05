Голос країни 2021: останні учасники, які пройшли у прямі ефіри

У неділю, 4 квітня, відбувся одинадцятий ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни", який транслює телеканал "1+1". Тренери шоу неодноразово назвали цей сезон самим сильним.
Сьогодні пройшли другі і останні вокальні нокаути, в яких брали участь підопічні Наді Дорофєєвої та Тіни Кароль. Учасники двох команд боролися за право співати в прямих ефірах, які почнуться вже наступного тижня.
Талановитий музикант Ілля Резніков ефектно виступив з попурі. Він пройшов в прямі ефіри.
Ілля Резніков (фото: facebook.com/goloskrainy)
Запальний рокер Андрій Науменко виконав пісню Black Strobe – I'm a Man і пройшов в прямі ефіри. Дорофєєва віддала учаснику місце в кріслі замість Гордія Старуха.
Андрій Науменко (фото: facebook.com/goloskrainy)
Ірина Ебралідзе виконала пісню If I were a boy – Beyonce. Вона зайняла місце в кріслі замість Сергія Лазановського і таким чином пройшла в прямі ефіри.
Ірина Ебралідзе (фото: facebook.com/goloskrainy)
Ілля Ніколаєнко виконав хіт Олега Винника - "Ніно". Дорофєєва посадила його на місце Олени Левашевої, і він став останнім учасником Наді, який пройшов в прямі ефіри.
Ілля Ніколаєнко (фото: facebook.com/goloskrainy)
Далі на сцену почали виходити учасники команди Тіни Кароль. Міла Нітіч виконала пісню The Pussycat Dolls – Hush Hush і Freedom Дана Балана. Вона зайняла місце в кріслі замість Вікторії Гнатюк і пройшла в прямі ефіри
Міла Нітіч (фото: facebook.com/goloskrainy)
Катя Гладій виконала пісню Shape of my heart - Sting і зайняла місце в кріслі замість учасника Дениса Потреваєва. Дівчина пройшла в прямі ефіри.
Катя Гладій (фото: facebook.com/goloskrainy)
Микита Ломакін вийшов на сцену з піснею JONY – "Ти нещадна" і зайняв місце в кріслі замість учасника Дениса Калитовського. Він пройшов в прямі ефіри.
Микита Ломакін (фото: facebook.com/goloskrainy)
Юлія Тимочко остання вийшла на сцену. Вона заспівала пісню Set fire to the rain – Adele і посіла місце Юлії Вітранюк. Тимочко стала останньою учасницею команди Тіни Кароль, яка пройшла в прямі ефіри.
Юлія Тимочко (фото: facebook.com/goloskrainy)
Нагадаємо, Надя Дорофєєва в блискучому мікроміні звела з розуму витонченою фігурою.
Раніше на "Голосі країни" Тіну Кароль довели до сліз в прямому ефірі.