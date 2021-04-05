Голос країни 2021: останні учасники, які пройшли у прямі ефіри

Талановитий музикант Ілля Резніков ефектно виступив з попурі. Він пройшов в прямі ефіри.

Ілля Резніков (фото: facebook.com/goloskrainy)

Запальний рокер Андрій Науменко виконав пісню Black Strobe – I'm a Man і пройшов в прямі ефіри. Дорофєєва віддала учаснику місце в кріслі замість Гордія Старуха.

Андрій Науменко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Ірина Ебралідзе виконала пісню If I were a boy – Beyonce. Вона зайняла місце в кріслі замість Сергія Лазановського і таким чином пройшла в прямі ефіри.

Ірина Ебралідзе (фото: facebook.com/goloskrainy)

Ілля Ніколаєнко виконав хіт Олега Винника - "Ніно". Дорофєєва посадила його на місце Олени Левашевої, і він став останнім учасником Наді, який пройшов в прямі ефіри.

Ілля Ніколаєнко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Далі на сцену почали виходити учасники команди Тіни Кароль. Міла Нітіч виконала пісню The Pussycat Dolls – Hush Hush і Freedom Дана Балана. Вона зайняла місце в кріслі замість Вікторії Гнатюк і пройшла в прямі ефіри

Міла Нітіч (фото: facebook.com/goloskrainy)

Катя Гладій виконала пісню Shape of my heart - Sting і зайняла місце в кріслі замість учасника Дениса Потреваєва. Дівчина пройшла в прямі ефіри.

Катя Гладій (фото: facebook.com/goloskrainy)

Микита Ломакін вийшов на сцену з піснею JONY – "Ти нещадна" і зайняв місце в кріслі замість учасника Дениса Калитовського. Він пройшов в прямі ефіри.

Микита Ломакін (фото: facebook.com/goloskrainy)

Юлія Тимочко остання вийшла на сцену. Вона заспівала пісню Set fire to the rain – Adele і посіла місце Юлії Вітранюк. Тимочко стала останньою учасницею команди Тіни Кароль, яка пройшла в прямі ефіри.

Юлія Тимочко (фото: facebook.com/goloskrainy)