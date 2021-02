Голос країни 2021: самые яркие выступления шестого эфира 11 сезона шоу

Тина Кароль, Дима Монатик, Олег Винник и Надя Дорофеева через слепые прослушивания выбирали певцов и певиц в свою команду. При этом участникам проекта становится все сложнее, потому что у тренеров уже много артистов. А Тина Кароль первой сегодня собрала команду.

Денис Потреваев 6 лет назад уже участвовал в "Голос країни", и пел в батлах вместе с известным исполнителем ALEKSEEV. Денис вернулся на проект, чтобы дойти до финала. Он исполнил песню "All By Myself" Селин Дион, и продолжает свой путь в команде Тины Кароль.

Денис Потреваев - "All By Myself" (видео: YouTube)

18-летний Никита Леонтьев снимает видео для TikTok. Парень поет с гитарой в различных общественных местах и снимает это на видео. Никита исполнил песню "Тебе це може вбити" группы С.К.А.Й. и попал в команду Дорофеевой, как и мечтал.

Никита Леонтьев - "Тебе це може вбити" (видео: YouTube)

Эпатажный участник "Голоса" Илья Николаенко с детства мечтал заниматься музыкой, но его отец всегда был против. Илья пришел на шоу, чтобы доказать отцу, что музыка - это его призвание. Он исполнил песню "Breaking Me" группы Topic и стал частью команды Нади Дорофеевой.

Илья Николаенко - "Breaking Me" (видео: YouTube)

Алиса Стрыга пришла напомнить Потапу, что он потерял, когда продюсер предложил девушке петь в дуэте "Время и Стекло", но затем на ее место взяли Надю Дорофееву. С тех пор Алиса мечтает о большой сцене и успешной звездной карьере. Она исполнила песню "Ворона" Линды и выбрала команду Монатика.

Алиса Стрыга - "Ворона" (видео: YouTube)

На сцену "Голос країни" снова вернулась певица KOLA. Она мечтает стать великой артисткой и засиять на большой сцене. Девушка исполнила песню "Sexy and I Know It" группы LMFAO и попала в команду Дмитрия Монатика.

KOLA - "Sexy and I Know It" (видео: YouTube)

16-летняя Mary Soddy с детства пишет песни и играет на гитаре. Девушка обожает фолк, и эту любовь к нему ей привил дедушка. Она исполнила народную песню "Гамерицький край", и попала в команду Тины Кароль.

Mary Soddy - "Гамерицький край" (видео: YouTube)

На сцену вышел участник из Марокко Нарам Мумни. Он обожает украинский "Голос країни". Парень исполнил песню "Desert Rose" Стинга и стал последним участником команды Тины Кароль.

Нарам Мумни - "Desert Rose" (видео: YouTube)