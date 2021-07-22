ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Грандиозное шоу ко Дню Независимости покажут по ТВ: чем будут удивлять украинцев

Новина українською →
Киев, Четверг 22 июля 2021 17:45
Грандиозное шоу ко Дню Независимости покажут по ТВ: чем будут удивлять украинцев Фото: участники праздничного концерта ко Дню Независимости (пресс-служба канала "Украина")
Автор: Lite

24 августа украинцы смогут погрузиться в масштабное празднование 30-летия независимости нашей страны не выходя из дома - на канале "Украина" покажут концерт "З Днем народження, Україно!", в котором примут участие самые яркие и культовые поп- и рок-звезды.

Больше деталей про праздничный концерт ко Дню Независимости - в нашем материале ниже.

По словам организаторов, в шоу "З Днем народження, Україно!" прозвучат 30 любимых песен, созданных за годы независимости нашей страны.

Часть звезд будут петь свои хиты, а некоторые исполнят композиции, под которые они росли, влюблялись и мечтали о будущей карьере артиста, но презентуют их в совершенно новом прочтении.

Зрители увидят выступления VERKA SERDUCHKA, Олега Винника, Оли Поляковой, NK, Натальи Могилевской, MONATIK, Макса Барских, Ирины Билык, Артема Пивоварова, TAYANNA, Павла Зиброва, Русланы, ALEKSEEV, Анастасии Приходько, Оли Цибульской, SLAVA KAMINSKA, Арсена Мирзояна, Lida Lee, а также групп DZIDZIO, KAZKA, ВВ, "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", Go_A, KADNAY.

Грандиозное шоу ко Дню Независимости покажут по ТВ: чем будут удивлять украинцевГрандиозное шоу ко Дню Независимости покажут по ТВ: чем будут удивлять украинцевГрандиозное шоу ко Дню Независимости покажут по ТВ: чем будут удивлять украинцевГрандиозное шоу ко Дню Независимости покажут по ТВ: чем будут удивлять украинцев

Грандиозное шоу ко Дню Независимости покажут по ТВ: чем будут удивлять украинцев

Фото: по ТВ покажут грандиозное шоу ко Дню Независимости (пресс-служба канала "Украина")

Оригинальные номера будут сопровождаться световыми и пиротехническими эффектами, виджеингом, сценическими реквизитами и декорациями. Их дополнят хореографические постановки артистов балета.

Ведущими грандиозного концерта стали Анатолий Анатолич, Лилия Ребрик и Владимир Остапчук.

"Специально для шоу ко Дню независимости канал "Украина" построил огромную сцену на берегу Днепра, откуда открывается потрясающий вид на самую красивую столицу мира. Со своими коллегами я знаком достаточно давно – с Анатолием Анатоличем лет 10 точно, а с Лилией Ребрик мы когда-то были соседями. Поэтому нам очень комфортно работать вместе на одной сцене. Обещаю, что мы сделаем все для того, чтобы подарить нашим зрителям самые яркие эмоции к главному празднику нашей страны", - комментирует Остапчук.

Грандиозное шоу ко Дню Независимости покажут по ТВ: чем будут удивлять украинцев

Фото: ведущие шоу ко Дню Независимости (пресс-служба канала "Украина")

Смотрите, как Анастасия Приходько кормит сына грудью прямо на съемках ТВ-шоу.

Ранее Виктор Павлик откровенно рассказал о родах молодой жены.

Читайте LITE в Google News
День независимости Украины тв-шоу звезды
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Дом-монстр в Киеве и элитный особняк в Лондоне: как живет Андрей Шевченко после Евро 2020
Дом-монстр в Киеве и элитный особняк в Лондоне: как живет Андрей Шевченко после Евро 2020