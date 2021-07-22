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Грандіозне шоу до Дня Незалежності покажуть по ТБ: чим дивуватимуть українців

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Київ, Четвер 22 липня 2021 17:45
Грандіозне шоу до Дня Незалежності покажуть по ТБ: чим дивуватимуть українців Фото: Учасники святкового концерту до Дня Незалежності (прес-служба каналу "Україна")
Автор: Lite

24 серпня українці зможуть зануритися в масштабне святкування 30-річчя незалежності нашої країни не виходячи з дому - на каналі "Україна" покажуть концерт "З Днем народження, Україно!", в якому візьмуть участь найяскравіші і культові поп- і рок-зірки.

Більше деталей про святковий концерт до Дня Незалежності - у нашому матеріалі нижче.

За словами організаторів, у шоу "З Днем народження, Україно!" прозвучать 30 улюблених пісень, створених за роки незалежності нашої країни.

Частина зірок співатимуть свої хіти, а деякі виконають композиції, під які вони росли, закохувалися і мріяли про майбутню кар'єру артиста, але презентують їх в абсолютно новому прочитанні.

Глядачі побачать виступи VERKA SERDUCHKA, Олега Винника, Олі Полякової, NK, Наталії Могилевської, MONATIK, Макса Барських, Ірини Білик, Артема Пивоварова, TAYANNA, Павла Зіброва, Руслани, ALEKSEEV, Анастасії Приходько, Олі Цибульської, SLAVA KAMINSKA, Арсена Мірзояна, Lida Lee, а також груп DZIDZIO, KAZKA, ВВ, "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", Go_A, KADNAY.

Грандіозне шоу до Дня Незалежності покажуть по ТБ: чим дивуватимуть українцівГрандіозне шоу до Дня Незалежності покажуть по ТБ: чим дивуватимуть українцівГрандіозне шоу до Дня Незалежності покажуть по ТБ: чим дивуватимуть українцівГрандіозне шоу до Дня Незалежності покажуть по ТБ: чим дивуватимуть українців

Грандіозне шоу до Дня Незалежності покажуть по ТБ: чим дивуватимуть українців

Фото: по ТБ покажуть грандіозне шоу до Дня Незалежності (прес-служба каналу "Україна")

Оригінальні номери будуть супроводжуватися світловими і піротехнічними ефектами, віджеїнгом, сценічними реквізитами і декораціями. Їх доповнять хореографічні постановки артистів балету.

Ведучими грандіозного концерту стали Анатолій Анатоліч, Лілія Ребрик та Володимир Остапчук.

"Спеціально для шоу до Дня Незалежності канал "Україна" побудував величезну сцену на березі Дніпра, звідки відкривається приголомшливий вид на найкрасивішу столицю світу. Зі своїми колегами я знайомий досить давно - з Анатолієм Анатолічем років 10 точно, а з Лілією Ребрик ми колись були сусідами. Тому нам дуже комфортно працювати разом на одній сцені. Обіцяю, що ми зробимо все для того, щоб подарувати нашим глядачам найяскравіші емоції до головного свята нашої країни", - коментує Остапчук.

Грандіозне шоу до Дня Незалежності покажуть по ТБ: чим дивуватимуть українців

Фото: ведучі шоу до Дня Незалежності (прес-служба каналу "Україна")

Дивіться, як Анастасія Приходько годує сина грудьми прямо на зйомках ТБ-шоу.

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