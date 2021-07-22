Грандиозное шоу ко Дню Независимости покажут по ТВ: чем будут удивлять украинцев

По словам организаторов, в шоу "З Днем народження, Україно!" прозвучат 30 любимых песен, созданных за годы независимости нашей страны.

Часть звезд будут петь свои хиты, а некоторые исполнят композиции, под которые они росли, влюблялись и мечтали о будущей карьере артиста, но презентуют их в совершенно новом прочтении.

Зрители увидят выступления VERKA SERDUCHKA, Олега Винника, Оли Поляковой, NK, Натальи Могилевской, MONATIK, Макса Барских, Ирины Билык, Артема Пивоварова, TAYANNA, Павла Зиброва, Русланы, ALEKSEEV, Анастасии Приходько, Оли Цибульской, SLAVA KAMINSKA, Арсена Мирзояна, Lida Lee, а также групп DZIDZIO, KAZKA, ВВ, "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", Go_A, KADNAY.

Фото: по ТВ покажут грандиозное шоу ко Дню Независимости (пресс-служба канала "Украина")

Оригинальные номера будут сопровождаться световыми и пиротехническими эффектами, виджеингом, сценическими реквизитами и декорациями. Их дополнят хореографические постановки артистов балета.

Ведущими грандиозного концерта стали Анатолий Анатолич, Лилия Ребрик и Владимир Остапчук.

"Специально для шоу ко Дню независимости канал "Украина" построил огромную сцену на берегу Днепра, откуда открывается потрясающий вид на самую красивую столицу мира. Со своими коллегами я знаком достаточно давно – с Анатолием Анатоличем лет 10 точно, а с Лилией Ребрик мы когда-то были соседями. Поэтому нам очень комфортно работать вместе на одной сцене. Обещаю, что мы сделаем все для того, чтобы подарить нашим зрителям самые яркие эмоции к главному празднику нашей страны", - комментирует Остапчук.

Фото: ведущие шоу ко Дню Независимости (пресс-служба канала "Украина")