Холостяк 11: стало известно, за чье сердце будут бороться украинки (фото)

В реалити-шоу Холостяк-11 украинки будут бороться за сердце 31-летнего бизнесмена из Харькова, которы стал новым героем популярного романтического проекта.

25 декабря имя этого счастливчика было объявлено в пост-шоу "Холостячка: жизнь после проекта" в эфире телеканала СТБ.

Новый главный Холостяк страны Михаил Заливако признался, что на проект решил пойти, чтобы найти искреннюю любовь.

"Ту настоящую, за которой все гоняются, но не все могут ее найти. И я готов поспорить с кем угодно, что здесь я встречу девушку, с которой смогу связать свою дальнейшую жизнь, и которая станет для меня родным человеком", - уверен он.

Холостяк 11: Михаил Заливако стал новым героем реалити (фото: пресс-служба СТБ)

Так, Михаил отмечает, что, несмотря на успешный бизнес, в его жизни не хватает самого важного - настоящей любви.

Он убежден, что на проекте обязательно сможет встретить свою единственную, и отношения у пары сложатся великолепно.

Заливако является основателем логистической компании, а кроме бизнеса в его жизни важное место занимает спорт.

Он регулярно посещает зал, любит экстрим и горы. В прошлом году совершил восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев.

"Я не представляю своей жизни без бизнеса. Он придает мне уверенности и закаляет мой характер. А спорт приучил меня к дисциплине, выдержки и пунктуальности", - так описал себя новый герой проекта.

Холостяк 11: Михаил Заливако отправился на проект в поисках настоящей любви (фото: пресс-служба СТБ)

Следить за историей зарождения любви на реалити-шоу "Холостяк-11" зрители смогут весной - премьера в эфире СТБ состоится в марте 2021 года.

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