"Игры талантов": в Украине запустят новое уникальное шоу

Что будут делать участники "Игр талантов"

Участники нового проекта - обычные украинцы и звезды шоу-бизнеса - испытают свою удачу и попытаются отгадать скрытые таланты людей, основываясь только на личных впечатлениях и хитрых подсказок.

Согласно правилам шоу, в каждом эпизоде соревнуются две команды телезрителей, помогать которым будут украинские знаменитости.

Их задача - угадать, руководствуясь логикой и интуицией, какими талантами обладают 12 незнакомцев.

Игра проходит в три раунда. За правильно отгаданный талант команда получает денежный приз, сумма которого растет с каждым раундом.

Команда, чье "шестое чутье" или трезвый расчет окажутся сильнее, становится победителем и забирает денежный приз.

Кадр из The Game of Talents (фото: пресс-служба канала "Украина")

Что известно о The Game of Talents

Развлекательный проект по формату The Game of Talents впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже через два года локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция.

"Формат The Game of Talents очаровывает удивительным сочетанием азарта, мечты, талантов, невероятной масштабностью и красочностью постановок", - говорят организаторы шоу.

Украина станет десятой страной, которая готовит адаптацию этого невероятного проекта.

Также известно, что украинская адаптация будет насчитывать 12 эпизодов.

Кадр из The Game of Talents (фото: пресс-служба канала "Украина")