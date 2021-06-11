Звезда "МастерШеф" выходит замуж во второй раз: страстные фото с избранником

Так, сейчас пара отдыхает в Доминикане. Отметим, что Лиза Глинская почти ничего не рассказывает о своей личной жизни. Кроме того, она редко делится совместными фото с бойфрендом в соцсетях.

"Как думаете, что я ответила?"– подписала кондитерша фото.

Фото: Лиза Глинская выходит замуж (instagram.com/lizaglinskaya)

В комментариях пользователи пишут, что очень рады за кондитерку, и желают ей счастья.

Да! Лизочка, моя дорогая, как я рада за тебя

Поздравляю

Дай Бог тебе счастья, ты этого заслуживаешь

Пусть все у тебя сложится хорошо

Поздравляю! Вы светитесь еще больше, чем камень в кольце!

Будьте счастливы, любимы всегда.

Фото: Лиза Глинская с избранником (instagram.com/lizaglinskaya)