UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Звезда "МастерШеф" выходит замуж во второй раз: страстные фото с избранником

Автор: Тетяна Самарук

Известная кондитерка и победительница шоу "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась со своими поклонниками новостью, что ее бойфренд Максим Большаков сделал ей предложение.

Радостной новостью Лиза поделилась на своей странице в Instagram.

Так, сейчас пара отдыхает в Доминикане. Отметим, что Лиза Глинская почти ничего не рассказывает о своей личной жизни. Кроме того, она редко делится совместными фото с бойфрендом в соцсетях.

"Как думаете, что я ответила?"– подписала кондитерша фото.

Фото: Лиза Глинская выходит замуж (instagram.com/lizaglinskaya)

В комментариях пользователи пишут, что очень рады за кондитерку, и желают ей счастья.

  • Да! Лизочка, моя дорогая, как я рада за тебя
  • Поздравляю
  • Дай Бог тебе счастья, ты этого заслуживаешь
  • Пусть все у тебя сложится хорошо
  • Поздравляю! Вы светитесь еще больше, чем камень в кольце!
  • Будьте счастливы, любимы всегда.

Фото: Лиза Глинская с избранником (instagram.com/lizaglinskaya)

Ранее мы сообщали, что новорожденная дочь Меган Маркл и принца Гарри получит особый статус.

Также показали фото возлюбленной победителя Евровидения 2021 Дамиана Дэвида.

Читайте LITE в Google News
Новости Украины замуж