Звезда "МастерШеф" выходит замуж во второй раз: страстные фото с избранником

Известная кондитерка и победительница шоу "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась со своими поклонниками новостью, что ее бойфренд Максим Большаков сделал ей предложение.
Радостной новостью Лиза поделилась на своей странице в Instagram.
Так, сейчас пара отдыхает в Доминикане. Отметим, что Лиза Глинская почти ничего не рассказывает о своей личной жизни. Кроме того, она редко делится совместными фото с бойфрендом в соцсетях.
"Как думаете, что я ответила?"– подписала кондитерша фото.
Фото: Лиза Глинская выходит замуж (instagram.com/lizaglinskaya)
В комментариях пользователи пишут, что очень рады за кондитерку, и желают ей счастья.
Фото: Лиза Глинская с избранником (instagram.com/lizaglinskaya)
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