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Зірка "МастерШеф" виходить заміж вдруге: пристрасні фото з обранцем

Автор: Тетяна Самарук

Відома кондитерка і переможниця шоу "МастерШеф" Ліза Глинська поділилася зі своїми шанувальниками новиною, що її бойфренд Максим Большаков зробив їй пропозицію.

Радісною новиною Ліза поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, зараз пара відпочиває в Домінікані. Зазначимо, що Ліза Глинська майже нічого не розповідає про своє особисте життя. Окрім того, вона рідко ділиться спільними фото із бойфрендом у соцмережах.

"Як думаєте, що я відповіла?" – підписала кондитерка фото.

Фото: Ліза Глинська виходить заміж (instagram.com/lizaglinskaya)

У коментарях користувачі пишуть, що дуже раді за кондитерку, і бажають їй щастя.

  • Так! Лізочка, моя люба, як я рада за тебе
  • Вітаю
  • Дай Боже тобі щастя, ти цього заслуговуєш
  • Нехай все у тебе складеться добре
  • Вітаю! Ви світитеся ще більше, ніж камінь в кільці!
  • Будьте щасливі, кохані завжди.

Фото: Ліза Глинська з обранцем (instagram.com/lizaglinskaya)

Раніше ми повідомляли, що новонароджена дочка Меган Маркл і принца Гаррі отримає особливий статус.

Також показали фото коханої переможця Євробачення 2021 Даміана Девіда.

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