Зірка "МастерШеф" виходить заміж вдруге: пристрасні фото з обранцем

Так, зараз пара відпочиває в Домінікані. Зазначимо, що Ліза Глинська майже нічого не розповідає про своє особисте життя. Окрім того, вона рідко ділиться спільними фото із бойфрендом у соцмережах.

"Як думаєте, що я відповіла?" – підписала кондитерка фото.

Фото: Ліза Глинська виходить заміж (instagram.com/lizaglinskaya)

У коментарях користувачі пишуть, що дуже раді за кондитерку, і бажають їй щастя.

Так! Лізочка, моя люба, як я рада за тебе

Вітаю

Дай Боже тобі щастя, ти цього заслуговуєш

Нехай все у тебе складеться добре

Вітаю! Ви світитеся ще більше, ніж камінь в кільці!

Будьте щасливі, кохані завжди.

Фото: Ліза Глинська з обранцем (instagram.com/lizaglinskaya)